Laval propose des lieux pour se rafraîchir

En raison de la période de chaleur accablante qui sévit, la Ville de Laval souhaite informer la population que plusieurs mesures sont en place afin d’atténuer au maximum l’impact de cet épisode météorologique.

Les Lavallois et les Lavalloises doivent faire preuve de prudence afin d’éviter les coups de chaleur. Il est recommandé de boire beaucoup d’eau et de fréquenter, au besoin, des lieux frais et climatisés tels que les centres commerciaux et les bibliothèques. Par ailleurs, plusieurs piscines extérieures et une dizaine de jeux d’eau sont déjà accessibles. La Ville met aussi à la disposition des citoyens et citoyennes cinq piscines intérieures pour se rafraîchir. L’ouverture des autres piscines et jeux d’eau est prévue au cours des prochains jours.

Les différents services de la Ville, ainsi que ses partenaires, sont mobilisés et continuent de surveiller la situation de près tout au long de cette vague de chaleur, qui devrait durer plusieurs jours. Si elle devait se prolonger davantage, des mesures additionnelles pourraient être prises.

D’ici la fin de cette canicule, il est conseillé de limiter ses activités et de surveiller l’état de santé des jeunes enfants, des personnes âgées ou de toute autre personne vulnérable dans son entourage.