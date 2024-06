Appartements à louer au 4610, Grand Boulevard, Montréal

Vous emménagez à Montréal et vous recherchez un grand appartement pour loger toute votre petite famille ? Vous désirez habiter dans le quartier Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce ? Vous regardez pour un appartement à louer proche de toutes les facilités dans un quartier agréable de Montréal ? Bienvenue au 4610 Grand Boulevard à NDG Montréal ! Découvrez plus en détail dans cet article les appartements à louer à cette adresse.

4610 Grand Boulevard : une adresse à retenir

Le 4610 Grand Boulevard se trouve dans le quartier Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Ce petit complexe d'appartements niché le long du Grand Boulevard vous offre le meilleur équilibre entre la vie urbaine et la tranquillité extérieure. En effet, le 4610 Grand Boulevard est situé à quelques minutes de marche de quatre parcs soient le Parc Warren-Allmand (Somerled) et ses très beaux terrains de tennis et de pickleball, le parc de la Confédération qui dispose de nombreuses installations comme un chalet, un parc à chiens, une piscine extérieure, une pataugeoire, des jeux pour les enfants, un terrain de soccer, une piste de course à pied, ainsi que l’aréna Doug-Harvey et sa patinoire réfrigérée, le parc William-Hurst avec ces nombreux équipements et jeux pour les enfants tels que des balançoires, des toboggans, des jeux à grimper, et autres ainsi que le parc Benny avec une aire de jeux (balançoires, toboggans, etc.), des jeux d'eau, un terrain de base-ball, un skatepark et des chemins pédestres goudronnés.

Rien de plus facile pour vous déplacer à partir du 4610 Grand Boulevard avec trois stations de bus juste à côté et la station de métro Villa-Maria de la ligne orange, la ligne 2, à une vingtaine de minutes de marche. De plus, vous pourrez utiliser votre vélo et les pistes cyclables pour la plupart de vos déplacements.

Le 4610 Grand Boulevard, se situe plus précisément au cœur de Notre-Dame-de-Grâce, un quartier multiculturel et bilingue français et anglais, qui regroupe plus de 66 000 habitants sur 8.8 km2. Vous y retrouverez de nombreuses boutiques indépendantes, de multiples restaurants ainsi qu’une multitude d'options pratiques de plats à emporter sur les artères animées de l'avenue de Monkland et la rue Sherbrooke.

Louez un appartement en plein cœur de NDG au 4610 Grand Boulevard

Grâce aux appartements situés au 4610 Grand Boulevard vous profitez de tout ce que NDG a à offrir ! Bénéficiez ainsi d’un mélange parfait de confort et de commodité dans un appartement 6 ½ nouvellement rénové et fraichement repeint. Pour votre tranquillité d’esprit, le 4610 Grand Boulevard propose une entrée sécurisée avec du personnel sur place. De plus, vous pourrez bénéficier d’un espace de stationnement ainsi que d’une aire extérieure parfaite pour la détente ou les loisirs.

Les appartements 6 ½ du 4610 Grand Boulevard sont très bien conçus avec tous les appareils électroménagers inclus, soit un réfrigérateur, une cuisinière, un lave-vaisselle, un lave-linge et un sèche-linge. De plus, ces suites proposent de nombreux espaces de rangement et vous pourrez profiter pleinement de la lumière du soleil sur votre balcon privé. Ces appartements qui offrent un grand espace et un confort moderne pour répondre à l’ensemble de vos besoins disposent de 4 chambres à coucher.

Le 4610 Grand Boulevard, c’est un emplacement de choix pour louer un appartement agréable où il fait bon vivre ! Faites-en votre nouveau chez vous ! Pour toute question ou pour connaitre la disponibilité d'un appartement au 4610 Grand Boulevard : https://4610grandboulevard.ca/#contact