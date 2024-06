La ville de Laval remet un montant record à la Croix-Rouge

Pour la 36e édition de la campagne corporative de la Croix-Rouge canadienne, Division Québec, le personnel actif et retraité de la Ville de Laval a amassé la somme record de 128 508 $.

Recueilli grâce à des dons individuels et lors de diverses activités collectives, cette somme contribuera à répondre aux besoins urgents des personnes victimes d’un sinistre au Québec.

« Le succès fulgurant de la campagne de cette année n'aurait pas été possible sans le dévouement et la générosité du personnel actif et retraité de la Ville, et sans la motivation et la créativité de notre équipe d'ambassadeurs et d’ambassadrices. Je les remercie de tout cœur. Dans l’éventualité d’une crise, chaque dollar amassé compte pour offrir de l’aide aux personnes sinistrées. Nous espérons que le montant amassé pourra faire une réelle différence », indique Pierre Brabant, conseiller municipal de Vimont et président de la campagne 2024

Un organisme indispensable en temps de crise sur notre territoire

Lorsqu'une catastrophe survient, la Croix-Rouge intervient rapidement pour fournir du réconfort, de l’hébergement, de l’aide alimentaire, des vêtements et des articles essentiels aux personnes sinistrées. Au Québec, les équipes de bénévoles sont mobilisées, en moyenne, trois à quatre fois par jour. L’organisme est présent 24 heures sur 24, 365 jours par an, pour répondre aux besoins immédiats jusqu'au rétablissement complet des communautés affectées.

À Laval, pour la période allant du 1er avril en 2022 au 31 mars 2023, 15 situations d’urgences ont eu lieu, fournissant une aide directe à 112 Lavallois et Lavalloises et formant 55 recrues bénévoles. Depuis le début de 2024, la Croix-Rouge a déjà été mobilisée à plusieurs reprises dans divers quartiers de la ville, démontrant l'importance continue de ce soutien.

Faits saillants

La campagne de la Ville de Laval est l’une des plus importantes campagnes corporatives au Québec pour la Croix-Rouge.

Pour une 8e année consécutive, le montant amassé par le personnel actif et retraité est de plus de 100 000 $.

Au cours des 15 dernières années, les campagnes corporatives de la Ville de Laval ont permis de remettre plus de 1,2 M $ à l’organisme.