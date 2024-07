1667 ménages sans logement: la crise n'épargne aucune région du Québec

La FIQ a eu gain de cause devant le tribunal, en lien avec des journées de grève que ses membres avaient tenues et le cumul de leur ancienneté à cette occasion. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue avait interrompu le cumul de l'ancienneté pour des salariés à temps complet qui avaient participé à des ...