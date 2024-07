Connaissez-vous les services du 811?

Le service de consultation téléphonique au 811 est gratuit, confidentiel et présente trois options: Info-Santé pour des conseils en santé, Info-Social pour des conseils psychosociaux et le guichet d’accès à la première ligne.

Ces services sont accessibles 24 heures par jour, 365 jours par année, et ce, pour tous. Notons qu’une personne résidant au Québec peut appeler pour elle-même ou pour un proche.

811, option 1: Info-Santé

Lorsque l’appelant choisit cette option, une infirmière évalue par téléphone l’état de santé de la personne malade et donne des recommandations pour des soins à la maison ou pour trouver le service qui répondra le mieux au besoin. Cela peut permettre d’éviter de se rendre à l’urgence. « Si l’appel concerne un enfant de 0 à 17 ans, la ligne prioritaire offre une réponse plus rapide qui peut se conclure par un rendez-vous avec un professionnel de la santé », précise le gouvernement du Québec.

Par exemple, vous pouvez appeler Info-Santé 811 si vous toussez depuis plusieurs jours et vous vous questionnez à savoir si vous devriez voir un médecin, votre enfant a de la fièvre et vous ne savez pas si vous devez le conduire à l’urgence, vous avez une piqûre d’insecte qui enfle et vous voulez un avis médical, etc.

811, option 2: Info-Social

En choisissant cette option, vous avez accès à un professionnel en intervention psychosociale qui pourra vous donner des conseils pour un problème psychosocial ou de santé mentale. « Ils peuvent aussi, au besoin, vous référer vers une ressource appropriée dans le réseau de la santé et des services sociaux ou une ressource communautaire.»

Vous pouvez contacter Info-Social si vous traversez une situation qui vous fait vivre de l’anxiété par exemple, ou si vous avez des inquiétudes pour un proche, que vous vivez des difficultés dans votre famille ou dans votre couple ou même simplement si vous avez des questions concernant d’autres situations ou comportements qui vous inquiètent.

811, option 3: Guichet d’accès à la première ligne

« Cette ligne est réservée aux personnes sans médecin de famille. Une infirmière donne des recommandations pour des soins à la maison et, au besoin, oriente vers le professionnel de la santé le mieux adapté (pharmacien, infirmière, médecin, etc.).»

Ce service est aussi disponible sur Internet. En Chaudière-Appalaches, le service téléphonique est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 20 h et de 8 h à 15 h les jours fériés.