La Sûreté du Québec sera sur les routes pendant les vacances

À l’aube des vacances de la construction, la Sûreté du Québec tient à rappeler aux usagers des réseaux routier et récréotouristique que comme chaque année, elle intensifiera ses interventions afin d’inciter à la prudence, autant sur le réseau routier que sur les plans d’eau et les sentiers, et ce, du 19 juillet au 4 août prochain.

C’est sous le thème « La sécurité ne prend pas de vacances! » que les policiers interviendront durant ce long congé. Cet angle vise à rappeler à tous les usagers qu’ils doivent appliquer les règles en matière de sécurité routière et récréotouristique ainsi que le principe de prudence tout au long de l’année, même lorsqu’ils sont en vacances, et ce, afin d’assurer leur sécurité ainsi que celle des autres.

La période des vacances de la construction représente un moment de l’année où le nombre de collisions mortelles et avec blessés est particulièrement élevé. En 2023, pour cette même période, 20 personnes ont perdu la vie lors de 15 collisions mortelles survenues sur le réseau routier, et ce sur l’ensemble du territoire desservi par la Sûreté du Québec. Quatre décès dans quatre collisions mortelles impliquant un véhicule hors route sont aussi survenus.

Rappelons qu’environ le tiers des Québécoises et Québécois prennent congé durant cette période, ce qui a pour effet d’augmenter de façon considérable les déplacements sur le réseau routier, de même que l’achalandage des activités sur les plans d’eau ou en sentier.

« À l’arrivée de cette période de vacances estivales, soyez prudents dans vos activités comme dans vos déplacements! Le comportement de chacun, que ce soit sur le réseau routier, en sentier ou sur l’eau est un facteur essentiel à la sécurité de l’ensemble des usagers. Comme la vie humaine est au cœur de nos actions, nos policiers, par leur présence, veilleront également à l’application des différentes lois et règlements afin que tous puissent profiter de ce moment de relâche en toute quiétude » Mme Johanne Beausoleil, directrice générale.

La Sûreté du Québec invite ainsi les vacanciers à pratiquer de manière sécuritaire leurs activités récréotouristiques favorites. Rappelons notamment que le port du casque est obligatoire pour les adeptes de véhicules tout-terrain et qu’il est fortement recommandé de porter la veste de flottaison individuelle en tout temps lors des sorties nautiques.

Pour suivre de plus près les différentes opérations policières qui se tiendront durant ce long congé, le public est invité à s’abonner aux comptes Twitter, Facebook et Instagram de la Sûreté du Québec.