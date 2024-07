Les membres de la FSQ ont approuvé l'entente de principe avec Québec

Les membres de la Fédération de la santé du Québec (FSQ), affiliée à la CSQ, ont approuvé l'entente de principe conclue avec Québec, a annoncé le syndicat vendredi.

Selon la FSQ, 80,4 % des membres qui ont voté ont approuvé l'entente de principe, faite avec le Conseil du trésor le 21 juin. L'entente de principe a été soumise aux membres lors d'assemblées générales jusqu'à jeudi.

«Après plus de 20 mois de négociation, les membres ont décidé d’aller en ce sens alors que les défis sont majeurs dans le réseau de la santé», a indiqué la FSQ, dans un communiqué publié tôt vendredi matin.

«Bien que ce nouvel accord marque une amélioration des conditions de travail du personnel de la santé, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Les défis du réseau sont plus présents que jamais et il faudra se retrousser les manches dans les prochains mois afin de contrer la pénurie de main-d’œuvre et favoriser la rétention du personnel», a fait valoir la présidente de la FSQ, Isabelle Dumaine, dans le même document.

La FSQ-CSQ représente plus de 5000 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes dans les régions de Laval, de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec, de la Gaspésie et de Montréal.