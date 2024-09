Plus de 340 000$ pour accroître les services aux itinérants dans la région

Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a annoncé un nouvel investissement de 7 621 539$ à travers le Québec visant à accroître les services offerts aux personnes en situation d’itinérance. De cette somme, un montant de 341 212$ bénéficiera à la région de Laval.

Comme plusieurs communautés au Québec, Laval connaît une progression du nombre de personnes en situation d’itinérance. Par ce nouvel investissement, le gouvernement bonifie les services dans la région où ces derniers ne sont pas disponibles ou sont difficilement accessibles. Ces services visent à accompagner les personnes en situation de vulnérabilité, de l’hébergement d’urgence jusqu’au logement autonome, les aidant à sortir de la rue et, à retrouver stabilité et autonomie.

« Plus tôt cet été, j’ai fait une annonce importante en itinérance pour la région de Montréal, mais une des choses importantes à mes yeux, c’est de développer des ressources en itinérance dans toutes les régions du Québec, pour nos personnes plus vulnérables, pour leur permettre de se réaffilier et de retrouver stabilité et autonomie dans leur communauté. C’est important pour moi de m’assurer que toutes les ressources sont prêtes à être déployées alors que l’hiver approche tranquillement, pour s’assurer d’avoir un endroit et un toit pour tout le monde. Pendant longtemps l’itinérance était un phénomène exclusivement urbain. Mais depuis quelques années, on voit une hausse et une complexification du phénomène de l’itinérance, qui s’étend maintenant dans toutes les régions incluant les régions éloignées. Même ici à Rimouski. C’est le résultat – prêtez-moi l’expression un peu galvaudée –d’une tempête parfaite; une crise du logement superposée à une crise des surdoses, une crise du coût de la vie… L’augmentation de l'itinérance, c’est une situation qui est et qui demeurera toujours inacceptable pour moi et mon gouvernement. Notre objectif, au long terme, est vraiment de tout mettre en place pour renverser la tendance. On a doublé le nombre de lits de refuges depuis 2021. On a mis en place des services 24/7, 12 mois par année pour aider le plus grand nombre de personnes vulnérables et les accompagner du début à la fin, de la rue vers le logement autonome, car la solution à cette crise demeure le logement. Et on veut poursuivre dans cette veine. C’est pourquoi je suis devant vous aujourd’hui pour annoncer 7 millions additionnels afin de rehausser les ressources en itinérance dans plusieurs régions du Québec. Plusieurs régions d’ailleurs où ce type de services est plus difficilement accessibles. » , indique Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

Rappelons qu’en 2021, le gouvernement a annoncé le tout premier Plan d’action interministériel en itinérance, accompagné de sommes historiques de près de 280 millions $ sur cinq ans. Depuis sa publication, de nombreux investissements additionnels ont été faits afin de faire face à la crise. Ceux associés au plan d'action totalisent maintenant près de 410 millions $, en hausse de 70 % annuellement, et ce, au bénéfice de toutes les régions du Québec.