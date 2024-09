Un parc régional et plus de 3 500 nouveaux logements à Laval

La Ville de Laval a dévoilé aujourd’hui sa vision ambitieuse pour le développement du Carré Laval, un projet phare de revitalisation qui transformera un site stratégiquement situé en bordure de l’autoroute 15 en un milieu de vie novateur qui s’inspira des meilleures pratiques internationales.

Ce quartier à faible empreinte carbone et conçu pour favoriser le transport actif sera implanté autour d’un parc d’envergure régionale de près de 22 hectares, l’équivalent de plus 30 terrains de football. Il proposera une offre diversifiée et inclusive en matière d’habitation, avec un potentiel à terme de plus de 3 500 logements. Par conséquent, la Ville annonce son intention de collaborer avec la Société de développement Angus (SDA) pour la construction de 1 000 logements, dont 500 logements abordables, ainsi que la création d’un centre d’innovation, dans le cadre de la première phase de développement.

« La vision pour le développement du Carré Laval met en avant la qualité de vie, l’innovation et la durabilité. Sur ce site exceptionnel, au cœur du centre-ville, nous allons créer un milieu unique où la communauté pourra s’épanouir dans un environnement sain, dynamique et résolument tourné vers l’avenir. À terme, le Carré Laval deviendra un pivot névralgique et identitaire pour les Lavalloises et les Lavallois et attirera des personnes de tous les horizons. Ce projet d’envergure internationale permettra à la Ville de Laval d’entrer dans une nouvelle ère. On veut créer un réel quartier du bonheur ! », indique Stéphane Boyer, Maire de Laval

La vision de développement du Carré Laval repose sur la valorisation de l’humain et de la nature. Une attention particulière est portée au concept de santé unique, qui positionnera Laval comme un leader dans les sciences de la vie et l'innovation. Le plan d’aménagement prévoit la création d'un espace urbain mixte, où se côtoieront logements, commerces, espaces verts et installations de recherche de pointe. L'objectif est de créer un environnement emblématique qui reflète les valeurs de développement durable et d’inclusivité chères à Laval.

Rappelons que le projet bénéficie d’un soutien financier significatif du gouvernement du Québec. Le ministère de l’Économie, de l'Innovation et de l'Énergie a octroyé en 2020 une aide financière de 10 millions de dollars pour la décontamination et la revalorisation du site.

« Pour notre gouvernement, redonner vie à des lieux comme le Carré Laval, c’est bien plus qu’un projet économique. C’est une chance de créer des espaces où notre communauté peut se rassembler et prospérer. Grâce à la collaboration de nombreux acteurs locaux, nous avons ici une opportunité unique de dynamiser notre centre-ville et notre région. », ajoute Christopher Skeete, ministre délégué à l’Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval



Première phase : 1 000 logements et un centre d’innovation

Un élément clé de cette annonce est la signature d’une entente d’intention avec la Société de développement Angus (SDA). Cette entente porte sur trois volets : la construction de 500 logements abordables, le développement de 500 autres logements, et la réalisation d’un premier bâtiment dédié à des usages intentionnels, axés sur la santé unique, les sciences de la vie et les activités commerciales et de recherche. Ce bâtiment sera conçu pour favoriser les rassemblements et le maillage des membres de la communauté.

« La Société de développement Angus est profondément honorée de contribuer à un projet qui redéfinit les standards de l’urbanisme durable. Ce projet, qui va bien au-delà des attentes habituelles, est une réponse concrète aux enjeux d’habitation actuels. Notre collaboration avec la Ville de Laval représente une opportunité de participer au développement, une nouvelle fois, d’un écoquartier innovant et même d’aller plus loin. Chaque étape franchie nous rapproche d'une vision partagée d'une ville plus verte et résiliente, pensée pour répondre aux besoins des citoyens et citoyennes et à leur bien-être. », exprime Charles Larouche, vice-président directeur de la Société de développement Angus

Lancement d’une démarche participative

Enfin, dans le cadre de la vision globale du projet, la Ville de Laval lance une démarche participative pour le futur parc de l’innovation du Carré Laval, afin de s’assurer que cet espace vert réponde aux besoins et aux aspirations de la population. Cette démarche sera lancée lors d’une soirée d’information et d’échange grand public le 24 septembre prochain à 19h au Cabaret de l’Avenir du Collège Letendre.