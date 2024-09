Une quinzième édition pour la fête de quartier de Val-des-Brises

Le 15 septembre, a eu lieu la quinzième édition de la Fête de Quartier de Val-des-Brises au parc Royal 22e régiment de Laval de 14 h à 19 h. C’est à titre de membre du comité bénévole et fondateur de la Fête de quartier de Val-des-Brises que le chef par intérim d’Action Laval et conseiller municipal de Val-des-Arbres, Achille Cifelli, est revenu sur les activités.

« En 15 ans, c’est plus de 280 000 $ qui ont été amassés pour soutenir diverses causes pour les enfants », soulignait avec fierté Monsieur Cifelli. « Cette année, nous verserons près de 45 000 $ à l’OBNL Les Dragons de Laval pour soutenir leur mission sportive au prêt des jeunes de 5 à 14 ans. »

Au menu de la fête seront au rendez-vous plusieurs activités pour toutes les générations, de la musique offerte par des DJ et des délices culinaires.

« Il y a 15 ans, nous n’étions qu’une petite équipe pour faire la fête avec 400 participants, maintenant c’est presque 10 000 participants et de nombreux commanditaires qui se sont joints à nous dimanche dernier. Je remercie d’ailleurs les commanditaires et les bénévoles qui rendent une telle fête possible. », ajoutait Monsieur Cifelli.