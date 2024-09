KNR Traduction ouvre un bureau de traducteurs à Laval

KNR, leader reconnu dans le domaine de la traduction multilingue basé à Montréal, est fier d'annoncer l'expansion de ses activités avec l'ouverture d'un nouveau bureau à Laval. Cette expansion stratégique vise à renforcer sa présence au Québec et à mieux servir sa clientèle grandissante dans la région.

Un partenaire de confiance pour les services langagiers

Depuis sa création, KNR s'engage à fournir des services de traduction de haute qualité en plus de 30 langues, aidant les entreprises et les particuliers à s'épanouir dans un marché globalisé. L'ouverture d’un nouveau bureau à Laval est une étape clé de le développement de la société, permettant de répondre plus efficacement aux demandes locales tout en contribuant à l'économie régionale.

"Nous sommes enthousiastes à l'idée de nous rapprocher de nos clients à Laval et dans les environs," déclare Benjamin Beaudor de KNR Traduction. "Ce nouveau bureau nous permettra de tisser des liens plus étroits avec les entreprises locales et de participer activement au dynamisme économique de la région."

Le nouveau bureau, situé au cœur de Laval, bénéficiera des technologies de traduction les plus avancées comme la mémoire de traduction, des outils de TAO mais aussi des solutions d’intelligence artificielle innovante qui optimiseront les coûts et les délais des projets clients. KNR, c’est également une équipe de traducteurs agréés qui garantira la qualité et la rapidité des services fournis. KNR continue ainsi d'innover et de se positionner comme un partenaire fiable et incontournable dans l'industrie de la traduction au Québec et dans tout le Canada.

Avec son réseau de langagiers spécialisés dans le domaine du droit, de la finance, de la publicité mais aussi de l’industrie, les traductions pourront être réalisées dans de nombreuses langues courantes et plus rares comme l’anglais, le français, l’espagnol, l’arabe et de nombreuses autres langues et dialectes.

Quand solliciter les services d’un linguiste professionnel ?

L’ouverture de ce bureau répond à un réel besoin des entreprises québécoises dans les services de traduction. Beaucoup d’entre elles ont besoin de traduire des documents juridiques ou techniques à destination des industries. Et il est très compliqué de trouver un prestataire disponible dans des langues plutôt rares, comme le hongrois, le bulgare ou encore l’hébreu.

Laval dispose également d’un pôle important dans la recherche pour les biotechnologies et la pharmacie, mais aussi dans le secteur de la manufacture et de l’agroalimentaire. Toutes es entreprises ont besoin d’assurer une communication fiable avec leurs partenaires étrangers et doivent donc travailler avec un prestataire professionnel et reconnu pour les traductions.

Les particuliers de la ville ont également besoin de traductions pour tous leurs documents officiels et administratifs qui doivent être réalisées par des traducteurs agréés auprès de l’OTTIAQ. L’agence KNR, grâce à son vaste réseau de traducteurs experts, peut réaliser les traductions certifiées de ses clients dans plus d’une trentaine de langues avec des délais rapides.

Vous avez un projet linguistique ou recherchez une compagnie pour les traductions à Laval ou au Québec ? N’hésitez pas à contacter notre équipe afin de recevoir une estimation gratuite et personnalisée qui vous sera soumise par courriel en moins de 40 minutes. Vous pouvez également joindre nos experts au 514-418-2611 pour connaître le coût des traductions et la disponibilités de nos traducteurs pour votre projet.