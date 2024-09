La tempête Hélène devrait épargner les Canadiens

Du 1er au 7 octobre, la Ville de Laval invite ses citoyennes et ses citoyens de l’âge d’or à prendre part à la 35e édition de la Semaine lavalloise des aînés, qui se déroulera sous le thème « 1001 façons de s’activer ». Au programme : plus d’une quarantaine d’activités variées, riches en découvertes et en divertissements, allant d’ateliers créatifs ...