Les avertisseurs de fumée avec pile au lithium obligatoires à Laval

Tous les bâtiments résidentiels lavallois construits avant 1985 doivent désormais être équipés d’avertisseurs de fumée alimentés par une pile inamovible au lithium longue durée (10 ans), en remplacement des avertisseurs à pile 9 volts.

La population concernée a jusqu’à avril 2025 au plus tard pour assurer la conformité de ses équipements. Ce changement réglementaire fait écho aux recommandations du coroner Jacques Ramsay à la suite de plusieurs enquêtes sur des incendies mortels sur l’île de Montréal.

« On ne le répètera jamais assez : en cas d’incendie, l’avertisseur de fumée peut vous sauver la vie ! Il est donc essentiel de mettre toutes les chances de son côté en ayant un appareil conforme. L’an dernier à Laval, lors d’incendies résidentiels, un avertisseur de fumée était adéquatement installé et fonctionnel dans seulement la moitié des cas. Nous visons à ce que ce changement règlementaire renforce la sécurité des Lavallois et des Lavalloises en limitant les risques liés à un appareil non fonctionnel en raison d’un oubli de changement de pile, par exemple. », indique Sandra Desmeules, membre du comité exécutif, élue responsable des dossiers de sécurité publique

Cette modification au règlement L-12137 concernant la prévention des incendies a été entérinée au conseil municipal d’avril dernier. Un délai de grâce d’un an avait alors été accordé pour sa mise en application.

Portes ouvertes dans les casernes

Cette année, la traditionnelle journée portes ouvertes dans les casernes lavalloises participantes se déroulera le dimanche 6 octobre prochain de 10 h à 16 h. La Division prévention de la Ville de Laval sera sur place pour donner plus de renseignements sur ce changement règlementaire. Des avertisseurs de fumée à pile au lithium longue durée seront également distribués dans le cadre d’un tirage au sort parmi les visiteurs et les visiteuses en caserne.

Au programme de la journée : visite des lieux, découverte des camions, des équipements et de l’envers du décor de la vie en caserne, démonstrations et activités pour les plus jeunes.