Première Grande Marche lavalloise contre les violences sexuelles

Pour une première fois, les Lavallois et gens de l'extérieur sont invités à participer à la Grande Marche lavalloise contre les violences sexuelles qui se déroule le 5 octobre.

Ceci est une initiative de La Table de concertation en violence conjugale et agressions à caractère sexuel de Laval (TCVCASL) et du projet Laval alliée contre les violences sexuelles (LACVS). Tout ceci est possible grâce à la Politique régionale de développement social de Laval (PRDS).

Les participants sont invités au Parc de Cluny, 425, rue de Chartres, dès 12h30. Il y aura présentation de discours de dignitaires et le départ de la marche est prévu pour 13 h 30. Les marcheurs se rendront jusqu'au parc Bernard Landry, 5 Av. du Crochet, Laval.

À 15 h, Manon Massé, ancienne travailleuse du Centre des Femmes de Laval, comme invitée d’honneur, et Léa Clermont-Dion, autrice et militante reconnue, en tant que porte-parole officielle prendront la parole.

Plusieurs activités et de l'animation sont prévues durant l'évènement qui se termine à 16h.

Une initiative qui mobilise

Élus, hauts fonctionnaires, personnalités publiques, groupes et associations diverses ont déjà confirmé leur présence. Ce sera la plus grande marche contre les violences sexuelles que Laval n’ait jamais connue selon les organisateurs. Les marcheuses et marcheurs sont attendus par milliers, ils et elles se joindront à une centaine de bénévoles déjà mobilisés.

Une journée marquante : de grandes figures

En plus de mesdames Massé et Clermont-Dion , le maître de cérémonie Jordan Dupuis et les élus Sandra El-Helou (Conseillère municipale du district de Souvenir-Labelle), Christopher Skeete (Ministre provincial responsable de la région de Laval) et Annie Koutrakis (Députée fédérale de Vimy) prendront la parole pour marquer cet événement.

Place à la communauté : un événement inclusif

La Grande Marche lavalloise a été pensée pour rassembler tous les membres de notre communauté. Le trajet est court et convivial, adapté aux enfants, aux familles avec poussettes, ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite ou en situation d’handicap. Des interprètes de la langue des signes du Québec (LSQ) du Service D’Interprétation Visuel et Tactile (SIVET) seront présents. De plus, une aire de jeux, de maquillage et de bricolage sera aménagée au Parc Bernard-Landry pour divertir les petit.e.s allié.e.s. Une quinzaine d’organismes lavallois et nationaux auront également des kiosques de sensibilisation. Des aménagements supplémentaires, tels que des toilettes, des points d’eau et des zones d’ombre, seront mis en place pour le confort de tous.

« Les violences sexuelles sont l’affaire de tous. Il est essentiel de rester sensibles aux enjeux universels de cette lutte. Chacun, peu importe son âge, son statut ou sa condition physique, a sa place dans cette marche », indique Genevieve Dionne, TS, Directrice générale TCVCASL