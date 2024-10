Le Québec pourrait compter 10,6 millions de personnes en 2071

La population du Québec pourrait passer de 8,9 à 10,6 millions de personnes d'ici 2071. Cette progression serait portée principalement par l'immigration, alors que les décès devraient surpasser les naissances dans un peu moins de trois ans.

C'est ce qu'avance l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) dans ses dernières perspectives démographiques publiées lundi.

Selon son scénario de référence, l'accroissement annuel entre 2024 et 2027 serait nul en raison de la diminution attendue du nombre de résidents non permanents. La croissance de la population québécoise reprendrait ensuite pour atteindre 10 millions en 2054 et 10,6 millions en 2071.

L'ISQ anticipe toutefois un accroissement naturel négatif avec un nombre de décès dépassant le nombre de naissances à partir de 2027. Une situation qui serait «principalement la conséquence de l’arrivée des générations du baby-boom aux âges de forte mortalité», souligne l'institut

«En raison de la baisse soutenue de cet accroissement naturel au cours des prochaines décennies, l’augmentation de la population dépendra de plus en plus de l’accroissement migratoire», peut-on lire dans son rapport.

La Capitale-Nationale est la région qui pourrait connaître la croissance la plus marquée de sa population (30 %), suivie des Laurentides (27 %), de l'Estrie (24,5 %), du Centre-du-Québec (23,7 %), de Chaudière-Appalaches (23 %), de la Montérégie (22,7 %) et de Lanaudière (22,3 %).

Dans son rapport, l'ISQ présente différents scénarios dans lesquels il entrevoit une évolution plus forte ou plus faible des différentes tendances démographiques.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne