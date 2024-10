Le Rocket invite les Lavallois à participer à une collecte de sang

La Collecte de sang des Lavallois revient pour sa 51e édition en partenariat avec Héma-Québec et le Rocket de Laval, l’événement se déroulera le 24 octobre prochain à la Place Bell.

Les donneurs et les donneuses auront l'occasion de rencontrer des élues et des joueurs du Rocket de Laval tout au long de la journée. Il est recommandé de réserver dès maintenant sa place, en ligne ou par téléphone, pour faire un don de sang.

« Avec le Rocket de Laval et Héma-Québec comme partenaires de trio, nous avons tout pour marquer des buts et remporter la victoire pour ceux et celles qui comptent sur les dons de sang. La Collecte de sang des Lavallois est une occasion de faire preuve d’un engagement communautaire précieux et exceptionnel. Pour accueillir les Lavallois et Lavalloises qui souhaitent poser ce geste vital, la Place Bell sera spécialement aménagée pour rendre les visites agréables » , indique Stéphane Boyer, maire de Laval

« L’organisation du Rocket de Laval est fière de faire équipe avec la Ville et Héma-Québec. Chaque don est un geste gagnant, puisqu'il peut sauver jusqu'à trois vies. Nous espérons que la population répondra à l’appel en grand nombre, car nous connaissons tous quelqu’un qui, un jour ou l’autre, aura besoin de ce précieux don », ajoute Pascal Vincent, entraîneur-chef du Rocket de Laval

Objectif de 600 dons

« La Collecte de sang des Lavallois est l’une des plus grosses collectes de sang au Canada. Depuis 1973, elle a permis de recueillir au-delà de 50 000 dons. Pour 2024, l’objectif est de 600 dons en une seule journée », explique Sylvain Lauzé, conseiller au recrutement des donneurs de Héma-Québec

Précisons que la majorité des adultes en bonne santé peuvent donner du sang.

La population est invitée à faire preuve de générosité et à venir donner en grand nombre. Il est possible de prendre rendez-vous en ligne sur le site de la Ville de Laval ou par téléphone, au 1 800 343-7264, parmi les plages horaires disponibles entre 9 h et 19 h.

Les renseignements sur la procédure de réservation et les critères d’admissibilité sont indiqués sur la page Web de l’événement. On peut confirmer son admissibilité en visitant hema-quebec.qc.ca (sous Donneurs, Sang, Puis-je donner?) ou en composant le 1 800 847-2525 (pour des questions précises).

Pour ceux et celles qui souhaitent donner sans rendez-vous, il sera possible de se présenter sur place directement.