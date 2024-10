Deuxième édition de Synergie, Dialogue sur la violence urbaine de Laval

La Ville de Laval, en partenariat avec le Pôle lavallois d’enseignement supérieur (PLAN), a organisé la deuxième édition de Synergie, Dialogue sur la violence urbaine, le 16 octobre dernier, au château Royal.

Cet événement a rassemblé plus de 200 personnes du milieu afin de définir les actions à prioriser au sein du Plan d’action pour la sécurité et le bien-être collectifs 2024-2026, qui sera adopté à la fin de cette année. Soulignons que ces travaux découlent du Plan stratégique Sécurité et bien-être collectifs 2024-2034, adopté en juin dernier. Ce dernier cible les jeunes de 12 à 35 ans et vise à intervenir tôt pour influencer positivement leur transition vers l’âge adulte.

« La Ville de Laval est résolument engagée à rendre les quartiers plus sécuritaires et conviviaux en collaboration avec ses partenaires. Cet évènement reflète notre effort commun de continuer d'agir en prévention, d'améliorer notre capacité d'action, de renforcer le pouvoir d'agir des jeunes et leurs familles, d'améliorer l'offre de service et d'augmenter la cohésion sociale sur le territoire lavallois. Ensemble, nous continuerons à trouver des solutions concertées. », indique Stéphane Boyer, maire de Laval

« La lutte contre la violence urbaine et la délinquance juvénile est primordiale pour conserver l'accès à des établissements d’enseignement sécuritaires. Cette deuxième édition de Synergie, Dialogue sur la violence urbaine, nous a permis de poursuivre le développement d’initiatives concrètes. Au cœur de cette démarche fructueuse se trouve la mobilisation de tous les partenaires institutionnels et acteurs concernés. Le PLAN est fier de faire partie de ce dialogue important qui permettra, ultimement, d’éviter des tragédies. » , ajoute Vanessa Martel, directrice générale du PLAN

Une mobilisation intersectorielle et multiréseau des partenaires

Lors de la journée Synergie, l’intelligence collective des partenaires a été mobilisée pour inspirer les participants grâce à la contribution des experts en délinquance juvénile et en sécurité urbaine. Ensemble, ils ont identifié les actions prioritaires à inclure dans le Plan d’action pour la sécurité et le bien-être collectifs 2024-2026, piloté par la Division du développement social et le Service de police de Laval.

Rappelons qu’entre 2019 et 2021, la Ville de Laval, à l’instar d’autres grandes villes canadiennes, faisait face à une augmentation de la criminalité juvénile et des événements impliquant des armes à feu sur son territoire. Sous l'impulsion de la Ville et du Service de police de Laval, ainsi qu’à la suite de la démarche initiée par le Collège Montmorency et le PLAN en 2023 avec Synergie, le milieu s'est mobilisé devant la vague de violence armée. Le Plan stratégique Sécurité et bien-être collectifs 2024-2034 vient concrétiser et pérenniser cette vision.