Hommage aux bénévoles par la Ville de Laval

Afin de rendre hommage à l’engagement et au dévouement des milliers de bénévoles lavallois et lavalloises, la Ville de Laval lance une campagne qui se tiendra tout le mois de novembre jusqu’au 5 décembre, Journée internationale du bénévolat instaurée par l’Assemblée générale des Nations Unies.

Cette campagne vise à célébrer la précieuse contribution de ces personnes dévouées, qui offrent généreusement leur temps, leur expertise et leur passion au quotidien, au service de centaines d’organismes locaux. Leur rôle est essentiel et irremplaçable pour le bien-être de la communauté.

Soirée de célébration du bénévolat lavallois

Le 6 novembre, la Ville présentera la 3e Soirée de célébration du bénévolat lavallois à la Salle André-Mathieu. Cet événement unique mettra à l’honneur les bénévoles à travers un programme riche en divertissements, incluant des prestations musicales, de la danse et de l’humour. Il s’agit d’une belle occasion de leur témoigner notre reconnaissance dans une ambiance festive et conviviale.

Audrey Charpentier : une leader engagée

Le 25 octobre, Audrey Charpentier a été honorée à l’Assemblée nationale lorsqu’elle a reçu le prestigieux prix Dollard-Morin pour son engagement exemplaire dans le milieu de la ringuette. Active à plusieurs niveaux au sein de l’Association régionale de Ringuette Laval, Audrey Charpentier est vice-présidente du conseil d’administration, entraîneuse, responsable du recrutement, en plus d’être impliquée dans l’organisation du tournoi. Elle incarne à la perfection les valeurs du bénévolat, servant d'inspiration à toute la communauté. Son enthousiasme, son dévouement et sa vision pour faire progresser ce sport et enrichir la vie des jeunes athlètes à Laval font d'elle une lauréate exemplaire.

« Mme Charpentier est dédiée au développement de ses joueuses, prônant des valeurs d'éthique et de leadership qui favorisent un environnement de confiance et de progression. Elle est passionnée par le dépassement des jeunes athlètes, par le leadership de son association et le rayonnement de son sport. Je tiens à la féliciter très chaleureusement pour ce bel honneur. Elle est une personne et une bénévole inspirante » , indique Stéphane Boyer, maire de Laval