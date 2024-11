Des services de garde en milieu familial ouvriront plus tard à compter de lundi

Les 12 000 membres de la CSQ dans les services de garde commencent leur grève: dès lundi, elles ouvriront les services de garde en milieu familial une demi-heure plus tard, tandis que les CPE seront touchés vendredi.

La Fédération des intervenantes en petite enfance (FIPEQ), affiliée à la CSQ, compte 9000 membres dans les garderies en milieu familial et 3000 dans les Centres de la petite enfance (CPE).

Ce moyen de pression touchera donc de nombreux services de garde dans l'ensemble du Québec.

À compter de lundi, les services de garde en milieu familial où la CSQ a des membres ouvriront leurs portes une demi-heure plus tard, et ce, tous les jours de la semaine.

Le mandat de grève prévoit une ouverture une heure plus tard la deuxième semaine, une heure et demie plus tard la troisième semaine, ainsi que deux heures plus tard la quatrième semaine, et ce, tous les jours de la semaine.

Le mandat prévoit aussi deux demi-journées et une journée de grève, qui seront utilisées au moment opportun.

De plus, à compter de vendredi, les CPE où les travailleuses sont syndiquées à la FIPEQ ouvriront leurs portes plus tard, mais les vendredis seulement.

Ainsi, cette semaine, le CPE ouvrira ses portes à 7 h 30. La deuxième semaine, il ouvrira à 8 h 30, la troisième semaine à 10 heures et la quatrième semaine à midi.

La convention collective des intervenantes en service de garde de la FIPEQ est échue depuis mars 2023.

La présidente de la FIPEQ, Anne-Marie Bellerose, tiendra un point de presse à Montréal lundi matin pour faire le point sur l'état des négociations.