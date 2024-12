Le CHSLD de Laval couronné Meilleur CHSLD

Le Groupe Santé Nadon est fier d'annoncer que le CHSLD de Laval a été nommé lauréat dans la catégorie Meilleur CHSLD aux Prix Signature 2024 de Bonjour Résidences. Cette prestigieuse reconnaissance souligne l'excellence des soins et services offerts par l'établissement parmi les établissements participants aux Prix Signature 2024.

Inauguré en 2013, le CHSLD de Laval maintient depuis ses débuts des standards d'excellence exceptionnels. Cette nouvelle distinction vient confirmer la position de leader de l'établissement dans le domaine des soins de longue durée au Québec. Le jury a particulièrement souligné la qualité exceptionnelle du milieu de vie où les soins sont parfaitement adaptés et personnalisés aux besoins de chaque résident.

L'établissement se distingue également par sa communication transparente avec les familles, un élément essentiel pour assurer le bien-être optimal des résidents. Par cette approche, le personnel attentif contribue quotidiennement à créer et maintenir un environnement à la fois sécuritaire et profondément respectueux.

L'expérience client au cœur des priorités

« Cette reconnaissance par Bonjour Résidences témoigne de notre engagement constant envers l'excellence des soins et l'amélioration continue de l'expérience client. Notre succès repose sur le dévouement exceptionnel de notre personnel et notre volonté de maintenir une communication fluide et transparente avec les familles », déclare Jean Nadon, copropriétaire du Groupe Santé Nadon.

L'approche du CHSLD de Laval se démarque par sa vision globale de l'expérience client, qui va bien au-delà des soins de base. L'établissement a développé une philosophie d'intervention unique qui place le résident et sa famille au centre de toutes les décisions. Cette approche se traduit par une offre de services personnalisée qui prend en compte les besoins individuels de chaque résident, leurs préférences et leur histoire de vie.

Ainsi, les équipes multidisciplinaires travaillent en étroite collaboration pour créer un environnement chaleureux et stimulant, où chaque interaction est une occasion de contribuer au bien-être des résidents.

L'expérience employé au service de l'excellence

Cette réussite repose sur une approche innovante de l'expérience employé, où le milieu de travail est conçu pour donner du sens à l'engagement de chaque membre du personnel. Au CHSLD de Laval, tous les groupes d'employés sont unis au sein d'une même grande équipe dédiée au bonheur quotidien des résidents et de leur famille. Cette vision de l'expérience employé permet d'assurer une communication efficace entre les différents services tout en valorisant les contributions uniques de chacun. Grâce à cette culture interne, ils peuvent transmettre les attitudes les plus importantes à communiquer au quotidien, celles qui répondent aux besoins jugés les plus importants pour nos résidents, soit : être humain, sécurisant, dynamique et organisé.

Pour l'édition 2024 des Prix Signature, Bonjour Résidences a innové en ajoutant une période de candidature, permettant aux résidences de se présenter pour cette prestigieuse distinction. Cette année, 10 catégories ont été créées pour souligner l'excellence des établissements au Québec. À la suite d'un vote interne rigoureux, les meilleures résidences ont été sélectionnées parmi plus de 1 500 établissements, mettant en lumière des milieux de vie exemplaires pour nos aînés.