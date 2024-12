Nouvelle manière de communiquer les opérations déneigement à Laval

L'hiver étant bien installé, la Ville de Laval tient à rappeler à ses citoyens que les opérations de d'entretien des rues pour la saison 2025-2025 est bien entamée. Ce sont plus de 740 véhicules comprenant des chasse-neiges, des épandeuses, des souffleuses et des tracteurs pour l’entretien des trottoirs qui sillonnent les 4735 km de voies publiques afin de garantir la sécurité et la mobilité de tous.

De plus, la Ville utilisera une approche de communication innovante, mettant l’accent sur la collaboration citoyenne pour permettre des opérations hivernales plus fluides et efficaces.

Restrictions de stationnement en vigueur

En rappel, il est essentiel de respecter les restrictions de stationnement indiquées sur les panneaux lorsque des opérations sont en cours. Un véhicule mal stationné ralentit les opérations et nuit à la sécurité.

Plusieurs options s’offrent aux citoyennes et aux citoyens afin d’obtenir l’information en temps réel sur les périodes d’entretien et les restrictions de stationnement.

Application Info-Stationnement : des alertes instantanées et un accès direct à l’information;

des alertes instantanées et un accès direct à l’information; Notifications par SMS : des rappels par texto directement sur le téléphone;

des rappels par texto directement sur le téléphone; Avis par courriel : pour suivre les opérations d’entretien.

Sur certaines grandes artères ou certaines rues étroites, les restrictions de stationnement s’appliquent en tout temps du 1er octobre au 30 avril. Les panneaux sur ces voies n’ont pas la mention « Lors des opérations ». Les automobilistes doivent alors respecter l’alternance du stationnement sur rue en tout temps.

Une nouvelle campagne mobilisatrice : « Avec votre aide, nos rues sont mieux entretenues »

Laval a mis en place une nouvelle stratégie de communication basée sur la collaboration de tous les citoyens. Des capsules vidéo courtes, simples et ludiques ont été créées. Ces vidéos mettent en lumière les gestes clés suivants: