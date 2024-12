Loto-Québec remet 5 500 $ à la Fondation Jeunesse des Basses-Laurentides

Des personnes chanceuses ont remporté des lots totalisant 5 500 $ à la salle Kinzo Galeries Laval en octobre durant la promotion Qui gagne fait gagner. Pour l’occasion, Loto-Québec a offert du même coup 5 500 $ à la Fondation Jeunesse des Basses-Laurentides, une cause chère à l’équipe du Kinzo Galeries Laval.

La promotion Qui gagne fait gagner avait lieu certains vendredis d’octobre dans toutes les salles Kinzo du Québec. Pour l’occasion, des rondes promotionnelles étaient organisées et lorsqu’un lot était remporté dans une salle, un montant équivalent était remis à un organisme sans but lucratif (OSBL) choisi par le gestionnaire de cette même salle.

« Loto-Québec est fière de soutenir les collectivités de différentes façons, notamment par les retombées du Kinzo. Cette promotion est aussi une façon de plus de signifier leur importance dans nos communautés », mentionne Stéphane Fraser, vice-président exécutif et chef de l’exploitation des établissements de jeu à Loto-Québec.

Loto-Québec : on gagne à redonner

Plusieurs initiatives ainsi que de nombreux projets de soutien et de solidarité sont mis en place chaque année par Loto-Québec et ses employés, et sont regroupés sous le programme On gagne à redonner. Grâce à cet engagement caritatif et collectif, la Société soutient de nombreux organismes partout au Québec. La loterie Loto-o-suivant, le partenariat des casinos avec les Moisson, la promotion Redonnons aux OSBL du bingo en réseau et l’initiative Détaillants de cœur sont autant d’occasions de témoigner de l’engagement de Loto-Québec.