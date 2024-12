Christiane Beaupré récipiendaire de la Médaille Wayne Smith

Christiane Beaupré s’est vue honorer de la Médaille Wayne Smith en reconnaissance de son leadership exceptionnel dans la poursuite de la mission de Friendship Force International (FFI).

Cette médaille, décernée conjointement par le conseil d’administration international (CAI) de FFI et la Force de l'amitié de Montréal (FAM) , lui a été présentée formellement par Donna Simek, présidente du CAI de FFI et Céline Tremblay, présidente de FAM, lors du traditionnel dîner de fin d’année.

Au sujet de Christiane Beaupré

Christiane Beaupré, résidente de Laval, s’est jointe à FAM en 2009. Dès le départ, elle a su mettre au profit de l'organisme ses qualités indéniables de rassembleuse, leader et gestionnaire. Que ce soit comme hôte d’accueil, ambassadrice voire coordonnatrice à maintes reprises de séjour, administratrice et présidente durant quatre années, elle s’est continuellement démarquée par une implication indéfectible empreinte de dynamisme, d’entregent et d’initiative. C’est après avoir agi comme représentante de l’Est du Canada pendant trois ans qu’elle a été élue au CAI de FFI en 2019 où elle a assumé avec brio d’importantes responsabilités, dont celles de trésorière durant la pause mondiale pandémique et de présidente pour un mandat exceptionnellement étendu de deux ans afin de mener FFI dans sa relance stratégique pour contrer les conséquences de la pandémie.

Au sujet de FAM et de FFI

FAM, créée en 2000, permet à ses quelque 70 membres, habitant le Grand Montréal, de vivre chaque année des expériences d’immersion culturelle enrichissantes par le biais principalement de séjours à l’étranger et d’accueils chez eux. FAM fait partie du réseau mondial de FFI qui regroupe plus de 8 000 membres au sein des 250 clubs à travers le monde. FFI a été créé en 1977 par Wayne Smith avec l’appui du président Jimmy Carter et a pour mission de favoriser l’amitié mondiale.

Au sujet de la médaille Wayne Smith

La Médaille Wayne Smith est une distinction spéciale créée en 2011 par le CAI de FFI pour célébrer ses membres et champions communautaires extraordinaires. Ce prix porte le nom du fondateur de FFI, Wayne Smith, qui incarne l’optimisme et l’engagement pour la paix mondiale.