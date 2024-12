PlantAction : 135 arbres plantés et une nouvelle entente avec Laval

En 2024, PlantAction n’a pas chômé, 135 arbres ont pris racine à Laval grâce à une forte participation bénévole lors des deux activités de verdissement organisées par ce mouvement citoyen et grâce à un partenariat renouvelé avec la Ville de Laval.

En début d’année, PlantAction a conclu une entente d’aide financière d’une durée de deux ans (2024-2025) avec Ville de Laval qui permettra à l’organisme de continuer à reverdir les terrains résidentiels à Laval à travers la campagne Jamais sans mon arbre. Ce soutien financier, pouvant atteindre 10 000 $, est offert par la Ville de Laval et le gouvernement du Québec dans le cadre du Plan pour une économie verte. L’objectif de ce soutien financier est d’élargir les interventions de la Ville de Laval dans l’adaptation et la résilience aux changements climatiques en aidant PlantAction à continuer de reverdir Laval, un quartier à la fois.

« Nous sommes très heureux d’obtenir ce soutien de la Ville de Laval qui est un de nos principaux partenaires depuis notre création en 2012. L’entente nous permet de continuer à offrir des arbres livrés et plantés par nos bénévoles pour seulement 50$ par arbre. Nous sommes aussi très fiers que la Ville de Laval soutienne notre action bénévole et ainsi l’action citoyenne, car c’est en donnant l’occasion aux citoyens de se mobiliser et de participer activement à la lutte aux îlots de chaleur qu’on sera en mesure d’augmenter la résilience de nos quartiers et de notre ville face aux changements climatiques. », indique Didier Jadotte Dumerlin, président du Mouvement PlantAction.

Fort de ce soutien et de celui de nombreux partenaires locaux dont notre partenaire principal Caisse Desjardins du Nord de Laval, ce sont plus de 70 arbres qui ont été plantés chez des résidents du secteur Champenois dans Sainte- Rose le printemps dernier. Une trentaine de bénévoles ont participé à la plantation en plus de plusieurs commanditaires dont Christopher Skeete, Ministre délégué à l’Économie et Ministre responsable de la région de Laval. C’est également lors de cette plantation que PlantAction a franchi le cap symbolique des 1000 arbres plantés depuis la création du Mouvement en 2012.

En plus d’avoir participé, le 18 mai dernier, à la journée de distribution gratuite d’arbres organisée par la députée de Vimont, Valérie Schmaltz, la campagne Jamais sans mon arbre a permis de planter 59 arbres de plus dans ce quartier de Laval. Ce sont plus d’une vingtaine de bénévoles qui ont répondu à l’appel de PlantAction le 27 et 28 septembre dernier pour ajouter un peu plus de vert dans ce secteur pour une deuxième année consécutive.

« Jamais sans mon arbre continue de gagner en popularité dans notre région de Laval, et particulièrement à Vimont, où 59 arbres ont été plantés cette année. Je tiens à féliciter chaleureusement l'équipe de PlantAction ainsi que tous les bénévoles dévoués qui participent activement aux journées de verdissement, contribuant ainsi à rendre nos quartiers plus verts et agréables à vivre. Leur engagement est un véritable exemple d'action collective au service de notre environnement. » souligne Valérie Schmaltz, députée de Vimont.

« Nous sommes très fiers d’avoir planté 135 arbres cette année et nous avons déjà hâte à l’année prochaine. Plus de 1000 arbres plantés bénévolement, c’est tout un exploit. Notre mouvement citoyen ne serait pas aussi fort sans le soutien indéfectible de nos partenaires, le travail acharné des co-fondateurs de PlantAction et de tous les autres bénévoles qui nous ont aidés depuis 2012. Chaque arbre est important pour nous et on espère en planter 1000 autres », indique Didier Jadotte Dumerlin, président du Mouvement PlantAction.

Le Mouvement PlantAction invite les Lavallois.e.s à rester à l’affût. Les prochains quartiers visés seront annoncés dès la fin de l’hiver.