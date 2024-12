Les projets du Regroupement des éco-quartiers en 2024

L’équipe du Regroupement des éco-quartiers dresse le bilan de ses projets réalisés en 2024.

En 2013, le REQ s’allie à la Société de verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi) pour lancer la campagne Un arbre pour mon quartier. Directement en lien avec les objectifs de verdissement et de mobilisation citoyenne du Regroupement des éco-quartiers (REQ) et de ses membres, les Éco-quartiers, ce projet invite les montréalais.e.s à planter des arbres sur leurs terrains pour participer à l’augmentation de la canopée sur l’Île de Montréal et des îlots de fraîcheur.

Depuis le début de la campagne en 2013, ce sont 32 137 arbres qui ont été plantés sur le territoire montréalais. Cette année, 3 225 arbres ont été vendus, dont 2 090 pour la campagne du printemps et 1 135 pour celle d’automne. Près de 104 essences d’arbres différentes ont été proposées lors des deux campagnes de 2024.

Patrouille bleue - Sensibilisation à la gestion durable de l’eau potable

Initiée par le Service de l’eau de la Ville de Montréal en 2010, la Patrouille bleue est coordonnée par le REQ depuis sa création. La Patrouille bleue a pour mandat de sensibiliser la population montréalaise et de favoriser leur implication en matière de gestion durable et responsable de l’eau.

Depuis 15 années, la Patrouille bleue a permis la sensibilisation de 101 161 montréalais.e.s à différents enjeux en lien avec la gestion responsable de l'eau, tout en fournissant une formation et un emploi dans leur domaine à une centaine de jeunes adultes. En 2024, 14 patrouilleur.euse.s ont sensibilisé 13 640 personnes, offert 1 115 produits économiseursd’eau et distribué 9 148 dépliants en 1 680 heures de patrouille. Au final, l’objectif initialement visé a été dépassé de 244% cette année!

Patrouille verte - Sensibilisation à l’environnement

Composée de 39 jeunes jeunes, cette brigade de sensibilisation environnementale informe et éduque la population de l’agglomération de Montréal aux enjeux environnementaux ainsi qu'aux pratiques écoresponsables.

Cette année, 70 904 citoyen.ne.s ont été sensibilisé.e.s à différents enjeux environnementaux et 57 028 dépliants ont été distribués en 12 282 d’heures de patrouille. Depuis 20 ans, plus de 578 jeunes ont été formé.e.s afin d’intervenir auprès de la population et 543 787 personnes ont été sensibilisées.

Mobilier vert et actif - Faites bouger votre ruelle!

Depuis 2017, le Regroupement des éco-quartiers et Bois Public, en partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ, offrent aux résident.e.s des ruelles vertes des territoires participants de Montréal de remporter des mobiliers faits à partir de Frênes locaux. Ce projet d’économie circulaire répond à l’une des volontés premières des comités de citoyen.ne.s de ruelles vertes : créer des environnements favorables aux jeux des enfants. Les mobiliers sont tirés au sort parmi les ruelles participantes de chacun des arrondissements sélectionnés.

Lors de cette 8e édition, 29 comités de ruelle verte ont participé dans 4 arrondissements (Ahuntsic, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Verdun et Rosemont-la-Petite-Patrie). Les mobiliers 2024 profitent à plus de 100 enfants issus de plus de 45 familles. Depuis 2017, on comptabilise 34 ruelles gagnantes, 88 mobiliers distribués et on estime plus de 735 enfants issus de près de 295 familles.

Camp enviro action - Les héros de la réduction!

Enviro Action est un programme qui vise à accompagner et à soutenir les camps de jour municipaux montréalais qui souhaitent initier ou poursuivre un virage écoresponsable depuis maintenant 17 ans. En prônant une ambiance ludique, proactive et non-culpabilisante, le REQ offre différents services pour soutenir les camps : accompagnement du personnel en charge de la gestion des matières résiduelles, formations pour les animateurs des camps et les parents d'enfants ainsi que des animations d’activités.

En 2024, ce sont 41 camps de jour qui ont tenu des activités dans 55 sites à travers 17 arrondissements. Le programme a permis de rejoindre 5 623 personnes (dont les enfants inscrits, les membres des équipes d’animation et de coordination et enfin les parents des enfants.) 60% des camps inscrits en 2024 ont également participé à l'édition de l’année précédente, dont 5% qui s’inscrivent chaque année depuis 2014. Depuis 2007, ce sont 112 camps différents répartis dans 19 arrondissements qui ont participé au programme.

Journée du fleuve - Grandes corvées de nettoyage collectif, près de chez vous!

Le REQ, Mission 1000 tonnes et Let's Do It World ont collaboré cette année pour la Journée mondiale du nettoyage de la planète (World Cleanup Day), qui a eu lieu le 20 septembre 2024. Sous le thème « Agir localement, impacter globalement », nous avons invité les montréalais.es à se joindre à l'effort mondial en participant à des activités de ramassage de déchets avec leurs éco-quartiers.

Pour cette édition 2024, 527 Kg de résidus ont été ramassés (soit un peu plus de 1 161 Lbs). Plus de 250 bénévoles ont été au rendez-vous, dans 10 arrondissements de la Ville de Montréal. Au final, ont été ramassés 61.5 Kg (134.4 Lbs) de matière recyclable, 293.8 Kg (645.9 Lbs) de déchet, 2.4 Kg (4.4 Lbs) de mégot et 169.9 Kg (372.6 Lbs) de matière en vrac.

Escouade secrète zéro zéro déchet - Composter : une mission pas si impossible!

En 2022, la Ville de Montréal a lancé sa Stratégie zéro déchet afin de cibler divers publics, notamment à la collecte des résidus alimentaires ainsi que des matières organiques dans les foyers. À l'automne 2024, la Ville de Montréal a créé un projet : une escouade temporaire afin de sensibiliser les personnes qui ne participent pas encore à la collecte du bac brun.Cette toute première édition comptabilisait 11 agent.e.s déployé.e.s dans 5 arrondissements de la Ville de Montréal. Au total, 14 728 personnes ont été sensibilisées, avec 12 965 de trousses distribuées en 750 heures de patrouille.