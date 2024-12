Deux Lavalloises remettent 10 000 $ chacune à des organismes

Deux Lavalloises, Olympia Antonopoulos et Saousan Altawil, font partie des 50 gagnants de la quatrième édition de la loterie caritative Loto-o-suivant. Ces deux chanceuses ont ainsi remporté 10 000 $ chacune le 12 novembre dernier.

En plus de gagner ce lot, elles ont pu choisir un organisme sans but lucratif (OSBL) québécois qui leur tient à cœur, auquel un montant de 10 000 $ sera également remis dans les prochaines semaines.

Mme Altawil était surprise d’apprendre qu’elle faisait partie des 50 gagnants du gros lot. Dès l’appel de Loto-Québec, elle savait qu’elle voulait soutenir un OSBL venant en aide aux enfants. Elle a choisi d’offrir son don à Leucan, l’Association pour les enfants atteints de cancer. Le billet gagnant a été acheté au Marché 3 frères sur le boulevard Sainte-Rose Ouest à Laval.

Quant à la jeune lavalloise Olympia Antonopoulos, elle a choisi de donner à la Fondation Pour enfants seulement. « C’est important pour moi de soutenir les enfants pour qu’ils soient bien », a-t-elle dit lors de la réclamation de son lot. Le billet chanceux a été acheté au dépanneur 7 Jours sur le boulevard Ivan-Pavlov à Laval.

« Plus de deux millions de dollars auront été remis à des organismes québécois choisis par les gagnants à la loterie caritative Loto-o-suivant depuis son lancement en 2021. Année après année, ces gagnants ont affirmé leur fierté de pouvoir redonner à une cause qui leur est chère. Loto-Québec est tout aussi fière de voir autant de communautés bénéficier de ces dons », souligne Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l’exploitation des loteries à Loto‑Québec.