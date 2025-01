Négos dans les CPE: ententes de principe à la CSQ et à la FTQ, pas encore à la CSN

Des ententes de principe pour renouveler les conventions collectives dans les Centres de la petite enfance sont intervenues, durant le temps des Fêtes, pour des syndicats reliés à la CSQ et à la FTQ. Mais une entente avec la CSN se fait encore attendre en ce début d'année.

La Fédération de la santé et des services sociaux, affiliée à la CSN, est l'organisation syndicale qui représente le plus grand nombre de travailleuses dans les CPE.

Les discussions avec le gouvernement du Québec doivent reprendre dans les prochains jours, indiquait la fédération jeudi.

Les grands syndicats qui ont convenu d'une entente de principe, juste avant Noël, représentent tout de même plus de 3000 travailleuses dans les Centres de la petite enfance. Il s'agit de la Fédération des intervenantes en petite enfance (FIPEQ), affiliée à la CSQ, et du Syndicat québécois des employé(e)s de service (SQEES) et du Syndicat des métallos, tous deux affiliés à la FTQ.

Leurs membres doivent se prononcer sur leur entente de principe au cours d'assemblées dans les prochains jours.

Le contenu de ces ententes n'a pas été révélé, les syndicats concernés préférant en garder la primeur pour leurs membres, comme c'est habituellement le cas en pareille circonstance.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne