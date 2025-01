La pneumonie ambulatoire est en recul, mais la VRS et la grippe prennent le relais

Après une forte augmentation, les cas de pneumonie ambulatoire au Canada semblent diminuer, en particulier chez les enfants. Mais les médecins mettent désormais en garde les familles contre la grippe saisonnière et le virus respiratoire syncytial (VRS).

La docteure Kirstin Weerdenburg, urgentologue pédiatrique au centre de santé IWK d’Halifax, affirme avoir diagnostiqué plus de cas de pneumonie ambulatoire au cours des six derniers mois qu’au cours de ses 15 années de pratique.

Elle a toutefois remarqué au cours du mois de décembre moins de cas de pneumonie ambulatoire, une maladie moins grave causée par la bactérie Mycoplasma pneumoniae. La médecin voit par contre plus d’enfants se présenter aux urgences avec la grippe saisonnière ou le VRS.

Le docteur Jesse Papenburg, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques et microbiologiste à l’Hôpital de Montréal pour enfants, fait le même constat.

Alors que l’éclosion de pneumonie ambulatoire s’atténue, le docteur Papenburg affirme que la saison de la grippe a repris de plus belle. Bien que de nombreux cas de grippe soient bénins, il rappelle que la maladie présente un risque plus élevé pour les jeunes enfants et les personnes de plus de 75 ans.

Ce virus de l'influenza est responsable de l'hospitalisation de plus d'un millier d'enfants au Canada chaque année, selon les données de l'Agence de la santé publique.