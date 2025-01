Des personnes infectées par la rougeole ont fréquenté ces régions

Le ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS) prévient la population qu'en raison d'une circulation active de la rougeole au Québec et de la présence de plusieurs milieux d'exposition dans les régions des Laurentides, de Laval, de Montréal et de la Montérégie, , qu'elle doit redoubler de prudence et suivre les recommandations de la Santé publique.

En décembre 2024, une nouvelle éclosion de rougeole au Québec a été déclarée. Cette éclosion est toujours en cours et un 11e cas a été déclaré. Ce dernier cas a notamment fréquenté les corridors intérieurs du CF Carrefour Laval durant sa période de contagiosité ainsi que le Renaud-Bray du même établissement le 7 janvier. Ainsi, des milliers de personnes ont pu être exposées à la rougeole.

Plusieurs autres lieux d'exposition à la rougeole ont été identifiés et sont disponibles sur le site du gouvernement . Si vous avez fréquenté ces lieux, vous devez vérifier votre statut de protection en consultant la section « Personnes considérées comme protégées » sur le site ou encore en téléphonant au 1 877 644-4545.

Afin de limiter la transmission de la maladie, il est important de rappeler que les personnes non protégées contre la rougeole qui ont été en contact avec un cas de rougeole, ou qui se trouvaient aux lieux et dates d'exposition possible à un cas de rougeole, doivent s'isoler et surveiller l'apparition de symptômes.

Si vous êtes protégé contre la rougeole, il est très peu probable que vous contractiez la maladie. Par mesure de précaution, il est conseillé à toute personne exposée à la rougeole de surveiller l'apparition des symptômes suivants : fièvre, congestion nasale avec écoulement nasal, toux, conjonctivite (yeux rouges qui coulent), sensibilité à la lumière et malaise généralisé. Par la suite, des rougeurs apparaissent au visage puis sur le corps.

Mesures préventives pour personne à risque

Si vous ou votre enfant faites partie des personnes à risque de complications et que vous avez fréquenté l'un des lieux d'exposition possible, communiquer dès que possible avec Info-Santé 811 pour faire évaluer la nécessité de recevoir un traitement préventif (injection d'anticorps) dans les délais requis. Ce traitement pourrait diminuer les risques de complications de la maladie.