Rappel d’œufs contaminés à la Salmonella : plusieurs marques concernées

L'organisme sans but lucratif, les Zépanouis du Centre de pédiatrie sociale en communauté de Laval a dépassé son objectif ambitieux de 150 000 $ pour sa Guignolée, en récoltant 157 523 $. Cet argent servira à diminuer les listes d’attentes et à rejoindre 20% d’enfants supplémentaires dès 2025. « C’est plus de 158 bénévoles qui ont prêté ...