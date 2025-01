Les Zépanouis récoltent plus de 155 000$ lors de leur Guignolée

L'organisme sans but lucratif, les Zépanouis du Centre de pédiatrie sociale en communauté de Laval a dépassé son objectif ambitieux de 150 000 $ pour sa Guignolée, en récoltant 157 523 $.

Cet argent servira à diminuer les listes d’attentes et à rejoindre 20% d’enfants supplémentaires dès 2025. « C’est plus de 158 bénévoles qui ont prêté main forte lors de la collecte de rue. C’est aussi grâce à tous les généreux donateurs, aux acheteurs de billets du Tirage de vins de prestige, et à toutes les entreprises partenaires que nous avons dépassé nos objectifs », souligne M’hamed Mobarki, conseiller à la philanthropie des Zépanouis.

Cette campagne record a été possible grâce à de précieux partenaires et commanditaires, selon l'OBNL. Ainsi, Les Aliments Lesters, Enertrak, Fonds Belmira Jaime, Groupe Lauzon, Fondation Lavoie-Bélanger, Fondation Air Canada, Bell, Résidence le Marronnier, Tornatech, Desjardins, ATS Healthcare, CPE Les P'tits Soleils de Ste-Dorothée, Léon, le Centre de spécialistes dentaires et implantologie, Association du Jeune Barreau de Laval, Chambre de commerce et d'industrie de Laval, Cavavin, Vignoble La Manse, Domaine du Ridge, Sélection Fréchette, Vignoble L’Arpège, Vignoble La Belle Alliance et Vignoble Rivière du Chêne, ont offert leur soutien à la mission auprès des enfants.

« Quelle force et quel engagement nous voyons dans la communauté lavalloise! Nous sommes extrêmement touchés par le soutien à la jeune génération. Quand une communauté est tissée serrée, on voit que l’on peut déplacer des montagnes et nous nous en réjouissons pour les jeunes lavallois avec un parcours de vie complexe! », partage Jean Marius Mottet, Président du conseil d’administration des Zépanouis, Centre de pédiatrie sociale en communauté Laval.

Les Zépanouis, anciennement le Centre de pédiatrie sociale Laval, permet aux enfants avec un parcours de vie complexe de s’épanouir et d’atteindre leur plein potentiel en offrant des soins médicaux et psychosociaux dans une approche collaborative, bienveillante et équitable.