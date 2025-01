Plus de 300 articles tricotés lors du deuxième Tricot-Don

Le deuxième du Tricot-Don organisé par le Centre de Couture Gema a permis la création de 300 articles tricotés à la main. Tous ces items ont été remis au Book Humanitaire, organisme de la région des Laurentides venant en aide aux personnes dans le besoin et à l’association des bénévoles de la cité de la santé de Laval.

Le Cercle des fermières de Vimont, des tricoteuses de tous horizons ont uni leurs efforts pour réaliser des bonnets de bébé, des tuques, bas, châles, mitaines, pantoufles et foulards.

« Nous tenons à exprimer notre plus profonde gratitude envers chaque tricoteuse, chaque bénévole et chaque membre de notre communauté qui a contribué à cette belle initiative. Vos créations, remplies de chaleur et d’amour, apporteront un grand réconfort aux personnes qui en ont besoin. Ce projet a véritablement illustré la solidarité et l’esprit de générosité qui anime notre belle région des Laurentides », a déclaré Lise Gascon, instigatrice du projet Tricot-Don et conseillère en laine au Centre de Couture Gema.

Vers une troisième édition en 2025 !

Le Centre de Couture Gema annonce déjà que la troisième édition du Tricot-Don aura lieu en 2025-2026. Les tricoteuses sont invitées à conserver leurs restants de laine pour l'année prochaine afin de poursuivre cette belle chaîne de solidarité.