Lutte contre la délinquance juvénile et la violence urbaine à Laval

Lors la séance du 14 janvier du conseil municipal, la Ville a adopté le Plan d’action Sécurité et bien-être collectif 2024-2026, un plan conçu en partenariat avec les partenaires communautaires et institutionnels de Laval. Celui-ci identifie des priorités d’action issues du Plan stratégique Sécurité et bien-être collectif 2024-2034 qui fut adopté en juin dernier.

Il témoigne de l'engagement de la Ville à lutter contre le phénomène de la délinquance juvénile et de la violence urbaine à travers des mesures concrètes et ciblées, visant les jeunes de 12 à 35 ans.



« Ce plan d’action est le fruit d’un travail collectif et concerté, qui marque la volonté de la Ville de Laval et de ses partenaires d’agir sur les enjeux de délinquance juvénile et de sécurité. En unissant nos forces et en travaillant ensemble, nous pourrons obtenir des résultats concrets, qui auront un impact significatif en matière de prévention. Je suis fier de ce plan d’action, qui vise à rendre nos quartiers plus sécuritaires, tout en nous permettant d’investir dans l’avenir de nos jeunes et de leurs familles », indique Stéphane Boyer, maire de Laval

Des actions concrètes identifiées

Sous le co-leadership du Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social (SCLSDS) et du Service de police de Laval (SPL), le Plan d’action Sécurité et bien-être collectif (SBEC) 2024-2026 recense des moyens d’action qui seront mis en œuvre par la Ville et ses partenaires sur le territoire lavallois. Ces moyens résultent de multiples rencontres et ateliers de travail collectif organisés avec nos partenaires communautaires et institutionnels ayant des expertises variées et œuvrant auprès des jeunes. Ensemble, nous sommes parvenus à identifier des actions concrètes et adaptées à leurs besoins et à leurs priorités.

Le plan met de l’avant 45 actions, tenant compte notamment des enjeux émergents et des apprentissages collectifs effectués. Voici quelques actions priorisées :

Agir en prévention et faire de la sensibilisation auprès des jeunes et de leur famille sur les enjeux liés au cyberespace, comme la cyberintimidation et la banalisation de la violence en soutenant des projets, comme Gamer de rue, de l’organisme Travail de rue de l’île de Laval, qui vise à rejoindre et à offrir un accompagnement psychosocial aux jeunes en utilisant des plateformes de jeux vidéo comme médium de communication et d’intervention.

Soutenir les actions visant à diminuer la polarisation et la radicalisation grâce à des projets comme Être un jeune à Chomedey : mieux comprendre et prévenir, porté par le Comité jeunesse 11-25 ans du Comité de développement local de Chomedey (CDLC), qui vient favoriser les collaborations entre les différents organismes communautaires et les institutions lors de séminaires interculturels. Des échanges qui permettent de mieux comprendre les défis auxquels sont confrontés les jeunes de Chomedey et de développer des stratégies efficaces pour les soutenir.

Offrir aux jeunes des occasions de se découvrir grâce à différents ateliers d’expression artistique autour de la culture hip-hop comme le projet Les Mots dits, du Bureau de consultation jeunesse, qui permet aux jeunes d’avoir une réflexion sur leurs expériences et leur réalité.

Mettre en place des stratégies d’action pour rendre les milieux de vie plus sécuritaires en développant avec nos différents partenaires une compréhension commune des enjeux sociaux et de sécurité dans le secteur Montmorency au centre-ville et identifier en amont une stratégie d’action collective afin d’assurer un milieu de vie plus sécuritaire.

Un plan d’action évolutif et agile dans le temps

S'appuyant sur l'expérience acquise, notamment à travers des initiatives telles que De la Rue O Ring, un projet soutenu par le Service de police de Laval et coordonné par Services aux jeunes, avec Mesures Alternatives Jeunesse de Laval comme fiduciaire, ce plan d'action vise à s'adapter aux évolutions et aux nouvelles tendances en matière de délinquance juvénile et de sécurité urbaine. Il s'inscrit dans les axes transversaux du Plan stratégique qui sont repris dans le plan d’action: