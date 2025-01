Trois projets lavallois soutenus par la Fondation Monique-Fitz-Back

Trois écoles de la région de Laval reçoit un soutien financier de La Fondation Monique-Fitz-Back pour leur projet scolaire axé sur des initiatives environnementales et sociales pour l'année 2024-2025. Ainsi, l'école de quartier Paul-VI, située à Ste-Dorothée, l' École L'Escale et la Laval Senior Academy ont reçu chacune une bourse.

L'école Paul-VI a reçu un montant de 1 500$ pour son projet Un jardin pour tous qui est un jardin nourricier par et pour ses élèves, de même que pour la communauté avoisinante. Le but est de sensibiliser les enfants aux changements climatiques, tout en mettant l’emphase sur l’importance de la communauté et du partage. Ce jardin nourricier permettra aux élèves et à la communauté de participer conjointement à promouvoir les bonnes habitudes de vie.

L'École L'Escale utilisera l'aide financière de 800$ pour leur projet La Brigade verte . Il consiste à la revalorisation de leur système de compostage afin de le bonifier et de faire en sorte qu’il soit plus utilisé par l’ensemble des gens de l’école. Les élèves de 5e année, encadrés par quatre enseignantes, sont responsables du bon fonctionnement du système de compostage. Le but est également d'éduquer et de les sensibiliser davantage au principe des 5R.

Laval Senior Academy a un projet de jardin communautaire, sous le nom de Growing Together, pour encourager la collaboration, la durabilité et un mode de vie sain. Le montant de 1 000 $ obtenu permet d'encourager les jeunes à s’engager dans une variété d’activités, y compris la plantation, le désherbage et la récolte des fruits et légumes de saison. Des ateliers hebdomadaires abordant des sujets tels que le compostage, les techniques de permaculture et les avantages du compagnonnage auront lieu.

Des centaines de projets à travers le Québec

La fondation a choisi 121 projets scolaires axés sur des initiatives environnementales et sociales à travers le Québec. Les projets financés sont répartis à travers les 17 régions administratives de la province. Ils impliqueront directement plus de 9 378 jeunes, de la petite enfance jusqu’au milieu universitaire, dans des projets en changements climatiques, gestion des matières résiduelles, éducation en plein air et vivre-ensemble.

Le Programme d’aide financière est le programme phare de la Fondation. Il soutient des initiatives visant à renforcer l’engagement environnemental et social des jeunes tout en favorisant l’innovation dans l’éducation à l’environnement. Une attention particulière est accordée aux projets qui visent à induire des changements de comportement positifs chez les jeunes et dans leur milieu.

La valeur totale des subventions attribuées s’élève à 110 000 $, un montant record pour la Fondation.

« L'école joue un rôle-clé pour stimuler le pouvoir d'agir des jeunes. Nous sommes fier∙e∙s de voir autant d’établissements mobiliser leurs élèves autour de ces initiatives. En soutenant ces projets, nous renforçons la capacité des jeunes à transformer positivement leur environnement et à devenir des leaders dans la création d'une société plus verte, responsable et inclusive », souligne Marie-Hélène Gagnon, directrice générale de la Fondation Monique-Fitz-Back.