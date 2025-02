Une fête familiale au Centre d’hébergement Champlain-de-Saint-François

La fête battait son plein mardi le 10 décembre dernier dans le grand bâtiment du Centre d’hébergement Champlain-de-Saint-François sur le boulevard Lévesque Est où sont enfin relocalisés les 53 résidents et résidentes. On se rappellera qu’ils avaient dû quitter précipitamment leur établissement inondé par les pluies diluviennes de la tempête Debby le 9 août dernier.

Plus de 50 amis et membres des familles ont répondu avec enthousiasme à l’invitation donnant à la fête une véritable atmosphère familiale ; ils ne seront jamais assez remerciés pour leur chaleureuse présence. Décorations, menu exotique, musique et animations ont fait la joie de tous dans une ambiance tropicale.

« Nos résidents sont vraiment heureux de se retrouver les uns, les autres. À la veille du temps des fêtes, ils ne pouvaient demander mieux, » soulignait Madame Christine Moulin, présidente de la Fondation du Centre d’hébergement Champlain-de-Saint- François.

La Caisse Populaire Desjardins des Mille Îles et la Fondation du Centre d’hébergement Saint-François sont fières de s’être associées une fois de plus pour financer cet évènement dont l’organisation et déroulement témoignent du dévouement et de l’implication de toute l’équipe de l’établissement : cadres, employés et bénévoles. Mesdames Virginie Dufour, députée provinciale de Mille-Îles et Isabelle Piché, conseillère municipale de Saint-François nous ont fait l’honneur de leur présence