Des fermetures au pont Charles-De Gaulle, du 21 au 24 février

Durant la fin de semaine du 21 au 24 février, il y aura des fermetures de l'autoroute 40 (Félix-Leclerc), en direction est, à la hauteur du pont Charles-De Gaulle reliant Montréal et Terrebonne. Ces entraves sont nécessaires dans le cadre des travaux de réparation qui sont en cours.

Les entraves sont prévues le vendredi 21 février, de 21 h 30 à 9 h, et le dimanche 23 février, de 22 h 30 à 5 h.

Plus précisément, il y a fermeture complète de l’autoroute 40, en direction est, entre la sortie no 89 R138/Boul. du Tricentenaire/Rue Sherbrooke/Boul. Henri-Bourassa et la bretelle d’accès en provenance de la rue des Migrateurs à Terrebonne, de la sortie no 92 Boul. Gouin de l’autoroute 40, en direction est, de la sortie no 94 R-344/Terrebonne/Ch. St- Charles de l’autoroute 40, en direction est, de la voie de desserte de l’autoroute 40 (boul. Métropolitain), en direction est, à la hauteur du boulevard Henri-Bourassa Est, de l’entrée menant de la voie de desserte de l’autoroute 40 (boul. Métropolitain), en direction est, vers l’autoroute 40, en direction est, de la bretelle d’accès menant du boulevard Henri-Bourassa Est, vers la voie de desserte de l’autoroute 40 (boul. Métropolitain), en direction est et de la bretelle d’accès menant de la voie de desserte de l’autoroute 40 (boul. Métropolitain), en direction est, à la hauteur du boulevard du Tricentenaire, vers l’autoroute 40, en direction est.

Tandis que le samedi 22 février, à 9h jusqu'au dimanche 23 février 22h30, une voie sur trois de l’autoroute 40, en direction est, entre le boulevard Gouin Est et la route 344 (chemin Saint-Charles) sera fermée.

Durant cette période, les camions circulant en direction est devront obligatoirement emprunter la voie de gauche. Le Ministère rappelle que la limite de vitesse sera réduite à 70 km/h dans la zone de chantier, pendant ces fermetures.

Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511.