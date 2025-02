Plus de 50 % du territoire de Laval déneigé selon la Ville

Depuis les deux tempêtes hivernales du 13 et 17 février, les équipes de déneigement de la Ville de Laval sont au travail pour ramasser les 80 cm de neige tombés au total. Selon la Ville, la moitié du territoire a été déneigé.

On parle de près de 1 400 km de routes, mais presque toutes les artères principales et les rues collectrices ont été nettoyées. Toutefois, les opérations de soufflage pourraient être ralenties dans les prochains jours par de nouvelles accumulations, alors qu’une partie des équipes sera réaffectée au tassement de la neige.

Suivant l’ordre de priorité habituel, le déneigement a été complété à 100 % aux abords des écoles et des trois stations de métro de Laval. Par ailleurs, compte tenu du volume exceptionnel de neige, le déneigement des trottoirs s’effectue de façon parallèle aux opérations de soufflage. À ce jour, 1 150 km de trottoirs, soit plus de 65 %, ont été dégagés.

Un défi logistique et un appel à la collaboration

L’accumulation exceptionnelle de neige a grandement complexifié les opérations de déneigement, en particulier sur plusieurs artères principales où l’intervention a nécessité plus de temps en raison des importantes accumulations et du nombre élevé de voies à dégager. Toutefois, la suite des travaux devrait s’accélérer puisque les secteurs restants sont pour la plupart moins achalandés.

Pour accélérer les opérations, la Ville rappelle l’importance de respecter la signalisation de stationnement en vigueur, de positionner correctement ses bacs de collecte pour ne pas entraver le passage des équipes et de faire preuve de prudence dans ses déplacements et éviter, si possible, de circuler sur les voies en cours de déneigement.

Suite des opérations

Étant donné que le déneigement est un service essentiel pour la sécurité des citoyens, les opérations se poursuivront malgré la grève générale du Syndicat des cols bleus de la Ville de Laval, prévue du 6 au 12 mars.

Toutefois, l’impact de la grève sur les opérations de soufflage reste incertain ainsi que l’importance des précipitations attendues dans les prochains jours, ce qui rend impossible, à ce stade, de préciser une date de fin des opérations.