Transfert du pénitencier de St-Vincent-de-Paul à la Société immobilière du Canada

Le site du pénitencier Saint-Vincent-de-Paul, à Laval, qui avait fermé ses portes en 1989, sera transféré d'ici la fin 2025 à la Société immobilière du Canada, afin de réaménager la propriété pour créer plus de logements.

C'est ce que a annoncé , hier, le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, Jean-Yves-Duclos, en compagnie de David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique et d'Angelo Iacono, député d’Alfred-Pellan.

« Depuis que nous avons lancé la Banque de terrains publics du Canada en août 2024, près de 100 propriétés ont été désignées comme pouvant être aménagées. Je suis heureux d’annoncer que le pénitencier de Laval et les terrains s’y rattachant seront transférés à la Société immobilière du Canada, qui les aménagera de façon à procurer des avantages socioéconomiques à la population canadienne. Il s’agit là d’un exemple de la façon dont notre approche pangouvernementale nous permet de nous attaquer à la crise du logement au pays », indique Jean-Yves Duclos.

Le pénitencier avait cessé ses activités d'établissement correctionnel fédéral et avait été déclaré comme bien excédentaire de Service correctionnel Canada. Le processus d'aliénation doit se terminer en avril 2025.

« Cette installation fait partie du paysage lavallois depuis plus de 100 ans et a contribué à la sécurité de nos collectivités. L’ajout de la propriété fédérale à la Banque de terrains publics du Canada et son transfert à venir à la Société immobilière du Canada lui garantiront une nouvelle raison d’être. Notre gouvernement est résolu à faire en sorte que le bien-être de la collectivité de l’est de Laval soit au cœur de cette nouvelle raison d’être », explique David J. McGuinty.

Aide à la crise du logement

C'est dans le cadre du Plan du Canada sur le logement, du gouvernement fédéral, que ce projet est né. On parle de construire à travers le pays quatre millions de logements supplémentaires et surtout abordables.

Dans la mesure du possible, le gouvernement transformera ces propriétés en logements au moyen d’un bail à long terme pour favoriser l’offre de logements abordables et pour veiller à ce que les terrains publics demeurent publics. C'est d'ailleurs l'espoir du député d'Alfred-Pellan pour la Ville de Laval.

« Nous avons franchi une étape clé dans le transfert des terrains du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul. Le Vieux-Pen fait partie de l’histoire de notre ville, et il sera bientôt à nouveau au service de notre communauté. Notre priorité est de faire en sorte que sa nouvelle mission réponde aux besoins des résidents du secteur, notamment en mettant le terrain à disposition pour y construire des logements abordables et des espaces communautaires », termine Angelo Iacono.

La propriété a été ajoutée à la Banque de terrains publics du Canada par Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) en novembre 2024. Elle y demeurera après avoir été transférée à la Société immobilière du Canada. En collaboration avec les parties prenantes, celle-ci poursuivra les efforts visant à créer une vision pour l’aménagement du site.

Par l’intermédiaire de la Banque de terrains publics du Canada, nous offrons un accès transparent à toutes les parties prenantes, soit les grands promoteurs, les petites entreprises, les collectivités et organisations autochtones, les organismes sans but lucratif, les établissements d’enseignement, les provinces, les territoires et les municipalités, ainsi que les citoyennes et citoyens canadiens. De cette façon, nous pouvons accélérer le processus d’aliénation en place du gouvernement fédéral. À ce jour, nous avons reçu des centaines de demandes de renseignements initiales concernant les propriétés actuellement inscrites dans la banque de terrains. Ces demandes portent sur des propriétés situées dans la plupart des provinces et territoires.

Le Service correctionnel du Canada continuera de travailler avec SPAC, avec le ministère de la Justice et avec la Société immobilière du Canada pour répondre aux exigences de diligence raisonnable en matière d’aliénation, qui comprennent des considérations se rapportant au patrimoine et à l’environnement, d’ici la fin de 2025.