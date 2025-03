Angelo Iacono répond à la pétition des résidents d’Auteuil et St-François

Le député fédéral Angelo Iacono répond à la pétition des résidents des secteurs d’Auteuil et de Saint-François, victimes d’inondations récurrentes lors des crues printanières et des pluies estivales, ainsi qu’aux demandes d’aide des citoyens du secteur quant à l’affaissement d’un tronçon du boulevard des Mille-Îles

En réponse au projet ambitieux de la ville de Laval pour effectuer des travaux de stabilisation et de revitalisation de la rive et du boulevard des Mille-Îles entre l'autoroute-25 et la pointe est de l’île de Laval, le gouvernement fédéral a octroyé, en mai 2024, une enveloppe de plus de 25 millions de dollars, par le biais du Fond d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes (FAAC).

Ce soutien fédéral finance près de 40% des travaux de stabilisation et revitalisation de la rive et du boulevard des Mille-Îles. Le projet consiste en la stabilisation du talus des berges, l’installation d’un nouveau réseau d’égout pluvial et le réaménagement routier sur plus de 9 kilomètres.

Le député Iacono explique qu’« à travers ce soutien fédéral, notre gouvernement s’assure que la Ville de Laval a les outils nécessaires pour accroître sa résilience face aux enjeux climatiques. » Il réitère son engagement à travailler main dans la main avec la ville pour que le financement fédéral continue à répondre aux besoins des citoyens.