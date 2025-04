La Maison de la Sérénité célèbre son 15e anniversaire

La Maison de la Sérénité, la seule maison de soins palliatifs à Laval, célèbre cette année son 15e anniversaire.

Depuis son inauguration, elle offre gratuitement des soins de fin de vie empreints de dignité et de compassion à ses patients et un accompagnement à leurs familles. Plus de 3300 personnes ont été accueillies à La Maison depuis janvier 2010.

Les grands événements 2025

Semaine portes ouvertes (5 au 9 mai 2025)

Dans le cadre de la Semaine nationale des soins palliatifs, nous accueillerons le grand public ainsi que les professionnels de la santé publique et privée.

Pourquoi participer?

Pour découvrir notre mission et nos valeurs : Plongez au cœur de notre engagement en faveur des soins palliatifs de qualité.

Pour rencontrer nos équipes : Médecins, infirmiers, préposés, bénévoles et la direction seront présents pour échanger avec vous.

Pour visiter nos installations : Un lieu de paix et de bienveillance où chaque patient est accompagné avec respect et amour.

Pour poser vos questions : Une opportunité unique pour mieux comprendre notre approche des soins palliatifs.

La Marche « Marchons pour La Maison » (dimanche le 21 septembre 2025)

C’est un rendez-vous sur le magnifique terrain de La Maison de la Sérénité (655 avenue Bellevue) pour la 4ème édition de notre Marche communautaire.

Cet événement est bien plus qu'une simple Marche. C’est :

Un hommage à ceux qui nous ont quittés et un engagement envers ceux que nous accueillerons.

Campagne du temps des Fêtes (1er novembre - 31 décembre 2025)

Un Village de Noël virtuel sera lancé sur notre site Web, invitant toute la communauté à poser un geste symbolique et concret avec un don pour soutenir La Maison de la Sérénité durant la période des Fêtes.