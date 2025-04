Votez pour le nom de la future infrastructure culturelle au centre-ville

Au cours des derniers mois, la Ville de Laval a recueilli les suggestions de nom pour la future infrastructure culturelle située au coeur du centre-ville, dans le secteur Montmorency. Un vote populaire en ligne est ouvert jusqu'au 9 mai.

Trois noms ont été retenus et il est temps pour la population de se prononcer en choisissant le nom qu'elle préfère. Les choix sont : L’Épicentre Culturel, Espace des Reflets-Culturels ou Espace culturel de l’Agora.

Rappelons que ce projet a débuté à l'été 2020 avec une première consultation en ligne qui a permis de recevoir les rêves et les idées des citoyens, tant pour les espaces intérieurs qu'extérieurs.

Cette nouvelle infrastructure d’envergure réunira sous un même toit : une bibliothèque centrale moderne et un centre de création artistique professionnelle (CCAP). Ce dernier sera géré par le Regroupement d’organismes culturels et d’artistes lavallois (ROCAL). Ce lieu novateur et inspirant offrira à la population, aux artistes et aux créateurs des espaces propices à la rencontre, à l’expérimentation et au développement personnel.

Avec ce projet, la Ville vise à offrir à tous les Lavallois et Lavalloises un lieu central, innovant et accessible, générateur de culture et en harmonie avec le milieu et les réseaux existants. L’infrastructure culturelle permettra de renforcer l'expérience culturelle lavalloise à tous les niveaux grâce à une programmation culturelle d'envergure, audacieuse et complémentaire.