Réactivation de quatre lignes d'autobus pour les personnes aînées

La Ville de Laval et la Société de transport de Laval (STL) ont pris la décision de remettre en service quatre lignes de transport collectif par autobus destinées aux personnes aînées vivant en résidence.

À compter du lundi 12 mai, la STL assurera le service dédié (102, 104, 106, 107), qui desservira neuf résidences pour personnes aînées situées à plus de 200 mètres environ d’un arrêt d’autobus régulier, dans différents secteurs. Ce service s’adresse exclusivement à certaines résidences qui étaient desservies avant juin 2024. Chaque ligne offrira un aller-retour par semaine, entre 10 h et 15 h, et ce, jusqu’à la fin décembre 2025. Une réévaluation du service est prévue à la mi-décembre afin d’en mesurer l’impact et d’ajuster l’offre si nécessaire.

Ce service est aujourd’hui remis sur pied grâce à un financement de la Ville de Laval. Il vise à favoriser la mobilité des personnes aînées et à contrer l’isolement social, un enjeu grandissant au sein de nos communautés.

« Nous sommes heureux d’annoncer le retour de ces lignes d’autobus qui répondent à un besoin bien réel des personnes aînées vivant en résidence. Dans un contexte de finances publiques limitées, nous avons collaboré avec la STL pour élaborer une solution ciblée, centrée sur les secteurs les plus limités. La mobilité des personnes aînées demeure une priorité pour Laval. Ce service, entièrement financé par la Ville, s’ajoute aux mesures déjà en place, notamment la passe d’autobus gratuite pour les personnes de 65 ans et plus, afin de favoriser des déplacements accessibles et inclusifs. », indique Stéphane Boyer, maire de Laval.

« Grâce à l’appui financier de la Ville de Laval, la remise en service de ces lignes révisées permet à la STL de contribuer à sa mission d’offrir un service de transport le plus proche possible des besoins de la communauté lavalloise, tout en favorisant l’accès au transport en commun. Bien que la STL ait présenté un budget équilibré pour 2025, les enjeux de financement demeurent présents dans un contexte où les besoins en déplacement de la population sont en augmentation. », ajoute Jocelyne Frédéric-Gauthier, présidente du conseil d’administration de la Société de transport de Laval.

Renseignements additionnels

Les résidences suivantes bénéficieront du service révisé de transport à raison d’une fois par semaine. Les tracés des lignes d’autobus concernées ont été ajustés en fonction de la nouvelle desserte.

Domaine des Forges 1 et 3 (district de Ste-Rose);

Manoir Thérèse Casgrain (district de Ste-Rose);

Résidence du Plateau-Ouimet (district de Ste-Rose);

Manoir Marc-Aurèle-Fortin (district de Ste-Rose);

Résidence Vimont (district de St-Bruno);

Manoir du Sablon (district de Chomedey);

Manoir de La Giraudière (district de Marigot);

Manoir des Prairies (district de Laval-des-Rapides);

et le Manoir St-Claude (district de Marigot).

Les informations concernant les nouveaux tracés et les horaires des quatre lignes dédiées aux résidences seront disponibles dans les prochains jours au stlaval.ca/reseau/horaires-residences

Pour toute question en lien avec la desserte des résidences, la clientèle pourra communiquer avec le Centre contact clients de la STL au 450 688-6520.