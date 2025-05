Activité bénévole de verdissement au Parc Le Boutillier les 30 et 31 mai

Les 30 et 31 mai, les citoyens, entreprises, écoles ou organismes de Laval sont invités à participer à une activité bénévole de verdissement au Parc Le Boutillier. Cette action est l'initiative de Nature-Action Québec et la Ville de Laval.

Le but est de planter des arbres afin de créer, à terme, une microforêt.

Déroulement de l’activité

Les personnes intéressées à participer à la plantation doivent s’inscrire via la plateforme d’inscription, à l’une ou plusieurs des plages horaires proposées. Chaque plage horaire est d’une durée d’environ 4 heures. Avant d’effectuer la plantation, une courte formation sera offerte aux personnes qui participeront incluant la présentation des espèces végétales plantées et les indications pour effectuer la plantation. Elles seront encadrées par des responsables de Nature- Action Québec qui pourront à tout moment répondre à leurs questions et les guider.

Des actions pour lutter contre les îlots de chaleur urbains

Dans le cadre de son plan de lutte contre les îlots de chaleur, la Ville de Laval a mandaté l’organisme Nature-Action Québec pour effectuer la plantation de microforêts sur son territoire. Le verdissement est en effet un outil essentiel pour contribuer à réduire la chaleur urbaine tout en favorisant la résilience climatique et la biodiversité.

« Dans un contexte de changements climatiques, et alors que ces derniers se font de plus en plus sentir un peu partout au Québec, cette initiative de la Ville de Laval est une solution concrète pour avancer dans la bonne direction. », explique Guillaume Letournel, chargé de projet de la direction Écocollectivité de Nature-Action Québec.

La Ville de Laval souhaite permettre à ses citoyens et citoyennes de participer concrètement à ces actions de verdissement en leur offrant la possibilité de venir sur les sites pour effectuer la plantation d’arbres et de végétaux qui, en grandissant, formeront des microforêts urbaines.

D’autres plantations sur le territoire de la Ville de Laval sont prévues dans les prochains mois, les dates et sites visés seront communiqués ultérieurement.

Le plan de verdissement de la Ville de Laval

L’augmentation des vagues de chaleur et des canicules représente un défi majeur pour la santé et le bien-être des citoyens et des citoyennes. Afin de répondre à cet enjeu climatique, Laval s’est fixé un objectif ambitieux : planter 30 000 arbres d’ici la fin de 2025.

C’est grâce à ce programme que, depuis 2023, la Ville de Laval offre des arbres gratuits à la population, une subvention pour les entreprises, ainsi que des plantations participatives dans les quartiers.