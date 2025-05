Québec offre plus de 87 M$ pour le transport dans la région de Laval

Pour les deux prochaines années, le gouvernement du Québec investira 87 562 000$ dans les réseaux de transport routiers de la région de Laval.

C'est le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Christopher Skeete, qui en a fait l'annonce hier, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault.

« Les projets qui se concrétiseront grâce aux sommes annoncées aujourd’hui permettront d’assurer des déplacements sécuritaires et fluides à travers notre région. Ces différents chantiers en activité auront pour résultat d’améliorer directement la qualité de vie de nos citoyens de même que la vitalité socioéconomique de la région de Laval, notamment par la création d’emplois de qualité », indique M.Skeete.

Les sommes octroyées permettent la réalisation de projets significatifs, tels que : l’asphaltage de la voie de desserte de l’autoroute 440, en direction ouest, entre les autoroutes 15 et 13 et la construction de l’autoroute 19, entre Laval et Bois-des-Filion.

Plus précisément, les sommes investies se répartissent comme suit : 6 063 000 $ pour améliorer l’état des chaussées; 46 436 000 $ pour améliorer l’état des structures; 35 063 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner.

« Laval est en pleine croissance, et notre gouvernement est au rendez-vous pour soutenir cette évolution. Cet investissement majeur de plus de 87 millions de dollars démontre notre engagement concret envers le développement durable, ainsi que la sécurité et la fluidité des déplacements. En misant sur des projets structurants comme la construction de l’autoroute 19, nous posons les bases d’une mobilité plus efficace et plus moderne, au bénéfice des citoyens et des entreprises d’ici », exprime Valérie Schmaltz, députée de Vimont.

Rappelons qu'en 2024 la région était parvenue à terminer l’asphaltage de l’autoroute 13, en direction nord, entre les ponts Louis-Bisson et Vachon et la construction d’une bretelle aérienne dans l’échangeur des autoroutes 440 et 15.

« Depuis 2018, notre gouvernement fait le choix d’investir toujours plus dans nos infrastructures, notamment en transport, pour rattraper le sous-investissement des gouvernements précédents, et offrir des infrastructures de qualité aux Québécois. Dans le contexte d’imprévisibilité économique que nous vivons actuellement, ce choix s’avère particulièrement judicieux, puisque chaque chantier crée des emplois, fait vivre nos entreprises, notamment celles visées par les tarifs américains, et stimule l’économie dans toutes les régions du Québec. Qui plus est, une des meilleures façons d’aider nos industries à demeurer compétitives à travers cette transition vers de nouveaux marchés et une économie redéfinie, c’est de leur offrir des conditions logistiques optimales, soit des réseaux de transport efficaces. Investir autant est donc un choix ambitieux, mais extrêmement stratégique pour nos citoyens et notre économie! », termine Geneviève Guilbault.