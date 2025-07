Soutien majeur salué pour le projet du Village au bord de la rivière à Laval

Le projet de reconversion des bâtiments des Sœurs Missionnaires de l’Immaculée-Conception franchit une étape décisive grâce à un appui financier de 1,2 M$ annoncé par Québec.

Le Collectif autour d’une tasse (CAT) a obtenu un soutien de taille dans le développement de son projet phare : le Village au bord de la rivière, situé dans le quartier Pont-Viau à Laval. Un appui financier de 1,2 million de dollars, octroyé par le gouvernement du Québec, permettra de concrétiser les prochaines étapes de cette initiative à vocation socioculturelle et économique.

Ce financement, annoncé le 19 juillet par Christopher Skeete, ministre délégué à l’Économie et responsable de la région de Laval, vise à soutenir la phase de développement du projet. Celui-ci prévoit la transformation de l’ancien noviciat des Sœurs Missionnaires de l’Immaculée-Conception en un carrefour vivant réunissant culture, solidarité et services de proximité.

Un projet enraciné dans l’histoire… et tourné vers l’avenir

Le projet, porté par le CAT, repose sur la mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel laissé par la communauté religieuse. En misant sur l’économie sociale, les initiateurs souhaitent créer un espace ouvert, inclusif et ancré dans les besoins du territoire lavallois.

« Le Village au bord de la rivière s’appuie sur l’héritage des Sœurs pour transformer ce lieu en un espace vivant et inclusif, au service de toute la communauté », souligne André Gariépy, président du conseil d’administration du CAT.

L’aide gouvernementale annoncée permettra la poursuite de la planification, l’expérimentation de certains usages, ainsi que l’amorçage d’une occupation temporaire des espaces par différents organismes locaux.

Une mobilisation citoyenne et institutionnelle

Le projet ne repose pas uniquement sur un financement public. Selon le Collectif, plus de 300 citoyens, partenaires et organismes de l’économie sociale se sont mobilisés autour de cette vision partagée d’un développement humain, durable et solidaire.

Le soutien de la Ville de Laval, de même que la contribution du Pôle régional d’économie sociale, sont également salués pour leur rôle clé dans l’élaboration de la vision du projet.

La collaboration des Sœurs Missionnaires de l’Immaculée-Conception est aussi soulignée par les administrateurs du Collectif. L’ouverture et l’engagement de la communauté religieuse permettent de préserver un pan important du patrimoine local, tout en lui offrant un nouveau souffle.

Des retombées concrètes pour Laval

Selon les élus, le projet du Village au bord de la rivière représente bien plus qu’une réutilisation immobilière : il s’agit d’une démarche structurante pour l’avenir du quartier et de la région.

« C’est un projet qui aura des retombées importantes pour Laval, tant sur le plan économique que social », a affirmé Christopher Skeete.

Pour Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides, il s’agit d’une belle démonstration de ce qu’un milieu peut accomplir en misant sur la solidarité : « En offrant des activités culturelles et des services de proximité à la population, c’est toute la communauté de Laval qui pourra en bénéficier. »