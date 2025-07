Le volume et la gravité des crimes ont diminué, selon Statistique Canada

Plus de 5,2 millions de piscines hors terre vendues aux États-Unis et au Canada au cours des deux dernières décennies font l’objet d’un rappel à la suite de neuf décès par noyade. Ce rappel concerne une gamme de piscines Bestway, Intex Recreation et Polygroup, vendues par de grands distributeurs depuis 2002. Selon les avis publiés lundi par la ...