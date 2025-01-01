Participation record des Lavalloises à la Marche mondiale des femmes

Le 18 octobre, plus de 200 Lavalloises sont parties à Québec pour participer à la Marche mondiale des femmes (MMF). Un total de quatre autobus prenaient le départ de Laval, dont deux étaient coordonnés directement par se rendant sur place à bord de quatre autobus au départ de Laval, dont deux coordonnés directement par la Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF).

On indique que ce nombre de participantes est sans précédent pour la région : « Nous sommes impressionnées et fières de voir l’ampleur de la mobilisation des Lavalloises. Dans le contexte actuel de recul des droits des femmes, cette forte participation démontre que les revendications portées par la Marche mondiale des femmes en 2025 résonnent plus que jamais auprès des Lavalloises », témoigne Camille Fontaine, agente de défense des droits à la TCLCF, responsable de l’organisation de cette grande mobilisation pour Laval.

Rappelons qu'il y avait également eut une action de visibilité régionale à Laval le 1er octobre dernier. Des organisations et militantes avaient marché pour réaffirmer leurs revendications en matière d’égalité et de lutte contre la pauvreté et les violences faites aux femmes.

La Marche mondiale des femmes, organisée tous les cinq ans, rassemble des groupes de femmes, des organisations communautaires et syndicales de partout au Québec autour d’enjeux liés à la justice sociale et climatique, à la sécurité et à l’égalité pour les filles et les femmes.

L’événement du 18 octobre marquait la clôture de l’édition 2025, amorcée en mars dernier, sous le thème Encore en marche pour transformer le monde. « Participer à un événement collectif d’une telle envergure, marcher auprès de plus de 15 000 personnes, ça donne des forces et de l’espoir pour poursuivre nos luttes. Les femmes sont toujours debout, elles sont en marche pour défendre leurs droits et elles ne s’arrêtons pas. La TCLCF est et demeurera à leur côté pour faire résonner leurs voix! », affirme Marie-Eve Surprenant, coordonnatrice de la TCLCF.