SAAQ et CAA-Québec : Déménagement du point de service situé sur Curé-Labelle

Dès le 17 décembre, le point de service de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et CAA-Québec situé sur le boulevard Curé-Labelle, à Laval, déménage.

La nouvelle succursale sera au 660 boulevard le Corbusier à Laval et les heures d'ouverture demeureront les mêmes soit :

Lundi : de 9 h à 17 h

Mardi : de 9 h à 17 h

Mercredi : de 9 h 30 à 17 h

Jeudi : de 9 h à 20 h

Vendredi : de 9 h à 18 h

Veuillez noter que cette installation est temporaire. Des travaux sont en cours pour une installation permanente à une nouvelle adresse à l’été 2026. La date de l’ouverture officielle sera communiquée plus tard.