Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Laval

SAAQ et CAA-Québec : Déménagement du point de service situé sur Curé-Labelle

durée 10h00
11 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Dès le 17 décembre, le point de service de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et CAA-Québec situé sur le boulevard Curé-Labelle, à Laval, déménage.

La nouvelle succursale sera au 660 boulevard le Corbusier à Laval et les heures d'ouverture demeureront les mêmes soit : 

Lundi : de 9 h à 17 h
Mardi : de 9 h à 17 h
Mercredi : de 9 h 30 à 17 h
Jeudi : de 9 h à 20 h
Vendredi : de 9 h à 18 h

Veuillez noter que cette installation est temporaire. Des travaux sont en cours pour une installation permanente à une nouvelle adresse à l’été 2026. La date de l’ouverture officielle sera communiquée plus tard.

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Selon une étude, la crise du logement coûte 2 milliards $ par année en coûts de santé

Publié hier à 9h00

Selon une étude, la crise du logement coûte 2 milliards $ par année en coûts de santé

La crise du logement coûte, au bas mot, quelque 2 milliards $ annuellement au système de santé du Québec, selon les calculs de l’Observatoire québécois des inégalités. C’est là la grande conclusion du deuxième volet d’une vaste étude économique de l’Observatoire intitulé «Les coûts en santé du manque de logements adéquats». En septembre dernier, ...

LIRE LA SUITE
Nouveaux équipements et technologies pour le déneigement à Laval

Publié le 9 décembre 2025

Nouveaux équipements et technologies pour le déneigement à Laval

Alors que débute la saison de déneigement, Laval déploie plusieurs nouveautés pour renforcer sa capacité d’intervention. La Ville met notamment en service près de 5 000 panneaux de signalisation intelligents entièrement contrôlables à distance, une première pour une municipalité québécoise. De plus, afin d’offrir à la population un service de ...

LIRE LA SUITE
Santé Canada approuve un médicament contre la dépression post-partum

Publié le 9 décembre 2025

Santé Canada approuve un médicament contre la dépression post-partum

Santé Canada a approuvé le premier médicament conçu pour traiter la dépression post-partum. La zuranolone, commercialisée sous le nom de Zurzuvae, se présente sous forme de comprimé à prendre une fois par jour pendant 14 jours et peut commencer à soulager les symptômes dépressifs en seulement trois jours. Fabriqué par Biogen, ce médicament est ...

LIRE LA SUITE