Mois de la reconnaissance du bénévolat

La Ville de Laval souligne le rôle essentiel de bénévoles impliqués

durée 10h00
29 octobre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

La Ville de Laval tiendra sa 4e soirée de célébration du bénévolat lavallois à la Salle André-Mathieu, afin de souligner l'importance de citoyens faisant la différence pour la communauté.

Dans le cadre du mois de la reconnaissance du bénévolat, la Ville veut rappeler que ces personnes rendent la ville  plus humaine, solidaire et vivante. L'on parle de 450 organismes qui comptent plus de 5 000 bénévoles actifs. 

Selon une étude du Réseau de l'action bénévole du Québec réalisée à l'hiver 2025, la moyenne mensuelle d’heures de bénévolat est de 10,2 heures par personne.

Le maire Stéphane Boyer rappelle que :  « Chaque petit geste, chaque heure donnée et chaque sourire partagé contribuent à faire de Laval une ville plus solidaire et humaine. Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui donnent de leur temps avec passion, dévouement et générosité. Dans cet esprit de reconnaissance, la Ville de Laval est fière de souligner le bénévole d’exception, Raymond McIntyre, de Triathlon Laval, pour son leadership, sa générosité et son esprit d’équipe. »

 Lauréat du prix Dollard-Morin 2025

Depuis 2019, Raymond McIntyre, administrateur et responsable du marketing de Triathlon Laval, se distingue par son énergie, sa créativité et son profond engagement envers la communauté sportive lavalloise. Véritable passionné du triathlon, il fait rayonner son club en multipliant les initiatives : création d’un guide pour les nouveaux membres, gestion des réseaux sociaux, conception d’accessoires promotionnels et organisation de la collecte de fonds annuelle, qui a rassemblé plus de 500 participants et participantes.

Le prix Dollard-Morin souligne l’engagement exceptionnel des bénévoles en loisir et en sport ainsi que l’appui des municipalités et organismes qui les accompagnent. Cette distinction est remise en collaboration avec les unités régionales de loisir et de sport, le Conseil québécois du loisir, la Corporation Sports-Québec et l’Association québécoise du loisir municipal.

Le bénévolat peut prendre de multiples formes et s’adapter aux disponibilités et aux intérêts de chacun. Que ce soit pour un projet ponctuel ou un engagement régulier, il existe une occasion pour ceux et celles qui souhaitent s’impliquer et faire une différence.

 

