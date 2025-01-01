Québec finance un projet culturel pour la santé mentale des jeunes

Le gouvernement du Québec a donnée un soutien de 16 000 $ pour un projet culturel favorisant la santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans dans la région de Laval-des-Rapides.

C'est Céline Haytayan, députée de la circonscription qui en a fait l'annonce au nom du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe.

« Ce projet culturel de Bluff Productions qui allie créativité de la jeunesse et un sujet aussi important que la promotion de la santé mentale et la prévention des troubles mentaux chez les 12 à 18 ans a tout d'une combinaison gagnante. Très heureuse que notre gouvernement soutienne cette initiative à hauteur de 16 000 $ chez nous, à Laval-des-Rapides. », dit-elle.

Ce financement est possible dans le cadre du 4e Appel de projets en culture pour la santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans. Les propositions choisies sont portées par des organismes culturels et communautaires, des bibliothèques et des organisations autochtones.

« La culture a un pouvoir réel pour nous permettre d’exprimer nos émotions et de mieux les comprendre. En soutenant ces projets positifs pour la santé mentale, nous offrons à des milliers de jeunes des espaces créatifs où ils peuvent s’épanouir, tisser des liens et renforcer leur bien-être. Merci aux équipes sur le terrain et à nos partenaires régionaux qui transforment ces idées en expériences concrètes pour la jeunesse. », exprime le ministre de la Cultre et des Communications, Mathieu Lacombe.

« Offrir aux jeunes des espaces pour s’exprimer, créer et se sentir entendus, c’est une façon concrète d’agir en faveur de leur bien-être mental. En soutenant des initiatives culturelles enracinées dans nos régions, nous contribuons à bâtir une jeunesse plus confiante, plus engagée et plus résiliente. Merci aux organismes culturels et communautaires qui œuvrent à changer les choses, un projet à la fois. », ajoute Samuel Poulin, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises.